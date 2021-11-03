Kurtulmuş: AK Parti büyük bir zihniyet devrimi yapmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye'de çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir 19 yıl bu kadar uzun sürede girdiği her seçimde oylarını artırarak ilerlemiş olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Gerçekten fevkalede büyük bir başarı. Ümit ediyoruz milletimizin desteğiyle AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadroların başarıları uzun yıllar daha Türkiye'de devam edecektir. Millete hizmet yolunda çok önemli bir süreç olarak da önümüzdeki dönemi görüyoruz. Çok büyük hizmetler yapıldı neresinden başlayıp hangi kısmını anlatmak lazım.

HANGİ DÖNÜM NOKTALARI AŞILDI?

İktidar devralındığında Türkiye IMF'den gelecek 35 sente muhtaç halde bir Türkiye'ydi. Türkiye'de hemen hemen sağlıkta eğitime kadar felç olmuş bir sistem söz konusuydu. Türkiye iktidarın parçalı yapısı dolayısıyla yönetilemez bir hükümet modeline sahipti. Devletle millet her ikisi ayrı tellerden çalan devletin gittiği istikamette milletin asla buluşmadığı, milletin hayat tarzıyla talepleriyle hiçbir ilgisi olmayan bir devlet mekanizması vardı. Halkı tepeden inme bir takım düzenlemelerle dizayn etmeye çalışan adam etmeye çalışan bunun için de her şeyine karışan ceberrut devlet anlayışı 28 Şubat'te zirveye çıkmış olan bireysel özgürlüklere kadar müdahale eden bir devlet anlayışı vardı.

"MİLLETİN İRADESİYLE İCRAATLER YAPILDI"

Her tarafı dökülen ve dış tehditlerlere karşı da fevkalade açık bir Türkiye devralındı. Milletin iradesiyle milletin gösterdiği istikamette AK Parti büyük icraatler yaptı. 19 yılın özetleyin derseniz evet muazzam hizmetler yapıldı büyük mega projeler yapıldı köprüler, otoyolları, üniversiteler, hastaneler, havaalanlar, hızlı trenler, duble yollar hatta Türkiye uzay programını da ilan etti. Türkiye İHA'larda SİHA'larda ve mili teknolojilerde olağanüstü yüksek bir hızla ivmeyle başarılar elde etti. Bunların hepsi kendi alanında son derece değerli hizmetlerdir. Ama AK Parti'nin en büyük başarısı nedir derseniz ben 3 alanı söylerim. Bunlardan birincisi devlet millet bütünleşmesidir.