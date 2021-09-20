Kurtaran 2021 Tatbikatı Ege'de nefes kesiyor

Aksaz Deniz Üssü toplantı salonunda Seçkin Gözlemci Günü Brifingi`nde Kuzey Deniz saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Francesco Milazzo ile Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç`in katılımıyla yerli ve yabancı gazetecilere tatbikatla ilgili bilgi verildi.

Marmaris Aksaz bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada`dan da askeri personel katılıyor.

Burada konuşan Deniz Albay Özgür Kenan Tansoy, tatbikatın, NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlandığını söyledi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde bu yıl 11`incisi düzenlenen tatbikatın, Marmaris Aksaz bölgesinde 3 yılda bir icra edilen denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı olduğunun bilgisini veren Tansoy, tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını bildirdi.

Tansoy, "Tatbikatın maksadı, NATO üyesi ülkelerin envanterlerinde bulunan kurtarma unsurlarının birbirleri ile entegre bir şekilde kullanılarak çok uluslu bir kurtarma operasyonu ile tanziri olarak kurtarılması, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma alanında olası bir ortak kurtarma faaliyetine yönelik iş birliği ve birlikte çalışılabilirlik yöntemlerinin denenmesi ve geliştirmesi." ifadelerini kullandı.

Denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanma senaryolarına uygun tıbbi tedavi ve müdahale konusunda da eğitim verileceğini kaydeden Koçer, şu bilgileri verdi: "Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateyn, karargah gemisi olarak tank çıkarma gemisi, denizaltı kurtarma gemisi, kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, mayın avlama gemisi, 2 denizaltı, deniz karakol uçağı, 2 helikopter, paraşütle arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botu da yer alıyor. Tatbikatın fiili safhası 14 Eylül`de birlik ve gemilerin Aksaz`dan hareketleri ile başlamıştı. Tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması ve alarm durumuna geçilmesi faaliyetleri icra edilmiştir. Tatbikat süresince, tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya istinaden kurtarma faaliyetleri icra edilmektedir."

Bu kapsamda faaliyetlerin sürdüğünü dile getiren Koçer, "Satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltındaki kazazede personelin paraşüt ekibiyle denizden toplanması ve ilk müdahalelerinin yapılması, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisinin atmosferik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hariçten havalandırılması, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıda mahsur kalan personelin kurtarma çanı ile kurtarılması faaliyetleri icra edilmektedir." dedi.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününde olduklarını aktaran Koçer, NATO ve NATO üyesi olmayan ülkelerden personelin katılımıyla fiili olarak kurtarma eğitimleri verileceğini de ifade etti.