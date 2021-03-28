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Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Otomobilde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını ve kan örneği alındığını açıklamıştı.

O inceleme tamamlandı. Görüntülere de yansıyan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edilince, Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı.

''UYUŞTURUCU DEĞİL, PUDRA ŞEKERİ" DEMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre şüpheli ilk ifadesinde, o görüntülerin şaka amaçlı kaydedildiğini savunarak, "Burnuma çekmiş olduğum malzeme uyuşturucu değil, pudra şekeridir" demişti.

ARAÇTAKİ DİĞER İKİ KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

"MAĞDURUM BANA ŞANTAJ YAPILDI"

Görüntüleri çeken kişinin iş ortağı olduğunu da söyleyen Ayvatoğlu, "Mağdurum bana şantaj yapıldı" ifadesini kullandı.

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