Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını ve kan örneği alındığını açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı:

“Kürşat Ayvatoğlu #pudraşekeri içtiğini söyledi serbest kaldı" haberlerini yalanladı.



🔹Kan, kıl ve idrar testi yapıldığını, evinde ve arabasında arama yapılıp delillerin toplandığını, yanındaki diğer kişiler için yakalama çıkartıldığını açıkladı. pic.twitter.com/jHDPn8GXcR — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 27, 2021

O inceleme tamamlandı. Görüntülere de yansıyan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edilince, Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı.

''UYUŞTURUCU DEĞİL, PUDRA ŞEKERİ" DEMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre şüpheli ilk ifadesinde, o görüntülerin şaka amaçlı kaydedildiğini savunarak, "Burnuma çekmiş olduğum malzeme uyuşturucu değil, pudra şekeridir" demişti.

ARAÇTAKİ DİĞER İKİ KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

"MAĞDURUM BANA ŞANTAJ YAPILDI"

Görüntüleri çeken kişinin iş ortağı olduğunu da söyleyen Ayvatoğlu, "Mağdurum bana şantaj yapıldı" ifadesini kullandı.