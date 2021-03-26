Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, lüks aracının içinde kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Araçtaki üçüncü kişinin o anları saniye saniye kameraya kaydetmesi ve bu videonun sosyal medyada paylaşılması kısa sürede gündem oldu.

DAĞ'IN DANIŞMANI OLDUĞU İDDİASI YALANLANDI

Ayvatoğlu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edildi. Dağ'ın danışmanı Muhammed Doğan, Kürşat Ayvatoğlu'nun iddia edildiği gibi Hamza Dağ'ın danışmanı olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin paylaşımlar da yapıldı.