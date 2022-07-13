Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Dünya borsaları resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön arayışını sürdürürken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de hafta başından bu yana tahvil piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, bazı varlıklarda getiri eğrisi terse dönmüş bulunuyor. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark dün bir ara 12,4 baz puana kadar çıkarak son 15 yılın en yükseğine işaret ederken, yeni günde de resesyon fiyatlamasını sürdürüyor.

Haziran ayı enflasyonunun yüksek gelebileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri artırırken, artan dolar talebiyle dolar endeksi 108,1'le son 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor.

Dünya genelinde tekrar artmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise halihazırda oldukça yüksek seyreden belirsizlikleri desteklerken, neredeyse bütün varlıklarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Kovid-19 salgınının yeniden kapanmalara neden olabileceği ve ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 7 değer kaybederek 97,3 dolara gerilerken, güçlü dolar altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisi ilişkin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürerek, bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

Açıklamada, talebin hızla toparlanması, artan enerji fiyatları ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilerek, ücret ve fiyat baskılarının geniş tabanlı olduğu ve ekonomide hızla yayıldığı belirtildi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün pozitif bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi 1,0000 seviyesini test ederek son 20 yılın en düşüğüne geriledi.

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) artan jeopolitik riskler nedeniyle yeterli politika alanına sahip olmayabileceğine yönelik endişeler avroyu baskılıyor.

Hafta başında Rusya, Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacağını duyurdu. Rusya'nın batı ülkelerini yaptırımlar nedeniyle cezalandırmak için doğal gaz akışını yeniden açmayabileceğine ilişkin korkular piyasalar üzerinde etkili olurken, Avrupa'da temmuz vadeli doğal gaz kontratları 175 avro seviyesinde seyrediyor.

Dün, bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, söz konusu seyirde Tayvan'da hükümetin, pay piyasalarını dengeleme fonunu uygulamaya sokacağına ilişkin açıklaması etkili oluyor.

Çin'de artmaya devam eden Kovid-19 vakaları risk iştahını törpülerken, Çin ve Japonya haricindeki merkez bankaları sıkılaştırıcı para politikası adımlarına devam ediyor.

Bugün Güney Kore ve Yeni Zelanda merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında 50'şer baz puanlık faiz artışına giderken, ülkelerin politika faizi sırasıyla yüzde 2,25 ve yüzde 2,50'ye yükseldi. Güney Kore Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışı 1999'dan bu yana en güçlü hamle olarak dikkati çekti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde geçen hafta cuma günü öğleden sonra tatile giren Borsa İstanbul yeniden işleme açılıyor. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 artışla 2.4434,02 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak işsizlik verilerine çevrildi.

Dolar/TL dün yüzde 0,3 azalışla 17,3164'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret verileri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de TÜFE ile birlikte Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere mayıs ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

09.00 Almanya, haziran ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mayıs ayı işsizlik

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu