Küresel piyasalar temkinli seyrediyor!

Küresel piyasalarda, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği gözlenirken, bugün sempozyumdan gelecek haber akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün ABD'nin Wyoming eyaletinde başlıyor. "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek sempozyum, iki gün sürecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da sempozyum kapsamında yarın bir konuşma yapacak.

Hafta başından bu yana resesyon kaygılarını güçlendiren ekonomik verilere karşın, Fed yetkilileri ağırlıklı olarak "şahin" açıklamalarda bulunmaya devam ederken, yatırımcıların faiz artırım büyüklüğüne ilişkin daha fazla netlik beklemesi Powell'ın açıklamalarının önemini artırdı.

Powell'ın enflasyonu düşürme taahhüdünü yinelemesi beklenirken, açıklamalar öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 58'e yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda değişim göstermeyerek beklentilerin altında kaldı. Ülkede bekleyen konut satışları da temmuzda aylık yüzde 1 azalarak salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle dün güne yatay başlayan New York borsasında endeksler, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Dolar endeksi, dün yatay seyretmesinin ardından bugün yüzde 0,3'lük düşüşle 108,3'e geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Powell'ın para politikasına ilişkin vereceği mesajların güçlü faiz artırımlarının devamına işaret edebileceği endişeleri ile 1,5 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olan yüzde 3,10'u gördü.

Avrupa'da enerji krizi gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları dün 300 avroyu test etti. Yükselen enerji fiyatları nedeniyle bölgede enflasyon endişeleri canlı kalırken, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri şahinleşti. Piyasalarda ECB'nin eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık artırıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'nin de halihazırda yüzde 1,75 düzeyinde bulunan politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,50'e yükseltmesi bekleniyor.

Faiz artırım beklentilerinin şahinleşmesi Avrupa'da resesyon riskini de tetiklerken, dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, 3 işlem gününün ardından bugün 1'in üzerini görse de bu seviyede tutunamadı ve yeniden 0,9990 seviyesine geriledi.

Asya genelinde Çin'de ekonomi yönetiminin hamleleri yakından izlenmeye devam edilirken, ülke merkez bankasının 50 baz puanlık bir zorunlu karşılık indirimine daha gitmesi bekleniyor. Öte yandan Çinli yetkililer her ne kadar ekonomiyi desteklemek için aşırı teşviklere ihtiyaç duyulmadığını belirtseler de ülkede istihdamı genişletmek ve iş piyasası istikrarını güçlendirmek için mali, parasal ve endüstriyel politikalara odaklanılacağı bildirildi.

Japonya Merkez Bankası'ndan aşırı gevşek para politikalarının sürdürülmesi gerektiğine dair mesajlar gelmeye devam ederken, geçen ay 50 baz puanlık sürpriz faiz artırımına giden Güney Kore Merkez Bankası bu ay da politika faizini 25 baz puan yükseltti ve yüzde 2,5'e çıkardı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde dün güne rekorla başlayan ve gördüğü en yüksek seviyeyi 3.148,82 puana taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 1,96 değer kaybıyla 3.060,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,2'lik artışla 18,1519'dan kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında bugün yatay seyrediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı öncesi pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin yoğun olduğunu, ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD ve Almanya'da büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, 2. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, ağustos Ifo İş Dünyası Endeksi

14.00 Türkiye, PPK Toplantı Özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 ECB toplantı tutanakları

15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2. çeyrek kişisel tüketim harcamaları