Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD ekonomisinde artan yavaşlama belirtileri, piyasalarda Fed'in para politikasında değişimin yakın olduğu şeklinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 2,1 puan azalışla 49,9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI da ekimde geçen aya göre 2,7 puan azalarak 46,6'ya indi ve hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Söz konusu veriler ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişeleri beslerken, Fed'in de ultra şahin politikalarına devam etmeyeceği yönündeki fiyatlamaları destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD'nin tahvil piyasalarında karışık bir seyir göze çarparken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 17 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Bilanço sezonunda ise takvim yoğunlaşırken, bugün General Motor, Microsoft ve Google'ın bilançolarını açıklaması bekleniyor. Haftanın devamında ise Apple, Exxon Mobil, Ford Motor, Airbus, Alphabet, Amazon, Boeing, Shell ve Intel gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Çin'de bazı modellerin fiyatlarını yüzde 9 düşürmesinin ardından hisse fiyatındaki değer kaybının yüzde 8'e kadar ulaşması piyasalarda oynaklığı artırırken, kapanışa yakın artan alış eğilimiyle kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden Tesla, günü yüzde 1,5 düşüşle tamamladı.

Benzer şekilde ABD'de işlem gören Çin'li şirketlerin hisseleri de dün bir ara yüzde 20'ye yakın değer kaybederek pay piyasalarında dalga boylarının uzamasına sebep oldu. Nasdaq'ta Golden Dragon endeksi kapanışa yakın kayıplarını kısmen telafi ederek günü yüzde 16,9 kayıpla kapattı.

Dün, New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,19, Nasdaq endeksi yüzde 0,86 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da tarafında, perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde, siyasi gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı oldu.

Öte yandan, iyi giden hava koşullarının doğal gaz kullanımına olumlu etkisi sebebiyle Avrupa'da TTF kasım vadeli doğal gaz kontratları yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 96,50 avroya geriledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,58, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,93 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da borsalar yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yönetim kadrolarındaki değişimin etkisi devam ediyor.

Dün Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gidişatına yönelik endişeleri artırmasıyla dolar/yuan paritesi uluslararası piyasada 7,33'le rekor kırdı.

Analistler, Çin'de bugün açıklanan verilere göre ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın, verinin alt kalemleri ve özellikle perakende satışların tahminlerin altında kalmasının ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdığını ifade etti.

Yeni yönetimin Hong Kong'da siyasi baskıyı artırabileceği endişesi risk iştahını törpülerken, satış ağırlıklı seyrin özellikle ABD'de de işlem gören şirketler üzerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da endeksler yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 0,87 artarak 3.977,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.008,80 puana taşıdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 18,6052 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6040'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ekim sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, ekim ayı Ifo beklenti endeksleri

16.00 ABD, ağustos ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed sanayi endeksi