Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Ülkenin birçok kesiminde bunaltıcı ve sıcak hava yerini serinliğe bıraktı. İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcaklar ara verdi.

Bayramda hava nasıl olacak?

İstanbul’da ve Ankara’da bunaltan sıcaklar, dün yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji uzmanları tarafından bayramda Türkiye'nin bazı bölgelerinde de yağışlı bir hava olması bekleniyor.



Başta Edirne olmak üzere İstanbul üzerinden İç Anadolu üzerinden bir sağanak yağışlar bekleniyor.Ancak sıcak havanın bayramdan sonra yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Doğu ve batı karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz’de bugün kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgârın, 15 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgârın, 15 Haziran Cumartesi günün ilk saatlerinde batısında zamanla genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.



Samsun Valiliği ise, ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri, Ordu’nun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A. KARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İç anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve doğu karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 21°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu

Doğu anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık