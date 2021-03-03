AjansHaber.com.tr Dünya Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçıya tepki

Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçıya tepki

Danimarkalı ırkçı, cadde ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı. Çirkin saldırıya imza atan şahsa yoldan geçenler gerekli cevabı verdi.

Danimarka'da Müslümanların da çoğunlukta yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro bölgesinde, İslam dünyasını ayağa kaldıran çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı.

KUR'AN-I KERİM YAKMAYA ÇALIŞTI, YERİNDE CEVAP GECİKMEDİ

Sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan ırkçı Danimarkalı, yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Tepki gösterenlerden biri, ırkçı Danimarkalının elinden kutsal kitabı alırken, diğeri de tekme attı.

AHLAKSIZCA SALDIRMAYA DEVAM EDECEKLER

Öte yandan Kur'an'ı Kerim'in yakılmasının engellenmesine içine sindiremeyen Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını belirtti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hindistan'da, dövüştürülen horoz sahibini öldürdü
Doğu Akdeniz’de Mısır’ın Türkiye dikkati
Meksika'da eve silahlı saldırı
İran'dan 'yok artık' dedirten Suriye hamlesi
Dövüş horozu sahibini öldürdü
Norveç Varlık Fonundan Türkiye’ye 812 milyon dolar
Asker yığmaya başladılar