Kur'an ayetleri hakkında skandal sözler söyleyen Mustafa Öztürk Almanya'ya kaçtı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah’ın kitabı olamaz” şeklinde ifadeler kullanmış daha sonra gelen tepkiler sonrası görevinden istifa etmişti.

Öztürk, istifa kararından sonra yeni bir radikal karar daha alarak Türkiye'yi bugün terk etti.

ALMANYA'YA GİTTİ

Almanya'da yeni bir hayat kurma kararı alan Öztürk, bugün giderken yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE TIMARHANE DEDİ

Türkiye'yi terk eden Öztürk havalimanından son bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

“Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim.”

KUR'AN AYETLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ

Prof. Öztürk, hatırlanacağı üzere şu sözleri kullanmıştı;

“Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size Kalem Suresi... (Hem kel hem fodul ve p.ç) Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir üstadım olabilir."