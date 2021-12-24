Kur korumalı TL mevduatta faiz belli oldu

Hazine kur korumalı TL mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin esasları yayımladı.

Buna göre söz konusu hesaplarda uygulanacak faiz oranı politika faizinin en fazla 300 baz puan üzerinde olabilecek.

Uygulamadan birden fazla kez yararlanılabilecek.