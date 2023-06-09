Kupa bir Türk'ün elinde yükselecek!

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak.

Final mücadelesi yarın saat 22.00'da başlayacak

Manchester City Muhtemel 11'i

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland.



Inter Muhtemel 11'i

Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

Pep, "Buraya kazanmaya geldik"

Manchester City taraftarını mutlu etmeleri gerektiğini belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak, bu inanılmaz kupayı kazanarak sezonu kapamak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Geçmişe bakarak ya da bu sezona bakarak favori olduğumuzu söylemek kolay. Şu anda İstanbul zamanı. Yapabildiğimiz kadarını yapmak ve farkı göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

İtalyan takımlarına karşı savunma yapmanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, "7 ve 10 numaralı oyuncuları top tutmakta oldukça başarılılar. Hücuma da çok yardım eden futbolcular. Biz de mümkün olduğunca iyi bir savunma yapmaya çalışacağız." dedi.

Guardiola, iki yıl önce kaybedilen Chelsea finalinden nasıl bir ders çıkardıklarını sorusuna, "Çok farklı bir maç, farklı bir final. Kafamızdakileri pratiğe dökebilmek bizim için önemli olan. Oyuncularıma 'bir planınız olsun, çok iyi iletişim kurun' diyorum. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

İki forvetli bir takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Guardiola, "Tabiki iki forvet oyuncusuyla oynadığınızda ya da 5-4-1 düzeninde oynadığınızda farklı senaryolar söz konusu. Farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor. Martinez, Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncu, çok iyi bir bitirici. Bastoni ile yaptıkları çok harika. Hücum oyuncularıyla kurdukları bağlantıları, pas alışverişi çok etkileyici. Bu bağlantıları yıkacak şekilde bir savunma yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Inzaghi, "Anahtar kelime birliktelik"

47 yaşındaki deneyimli teknik direktör, "Yarınki final, futbol tarihimiz için çok büyük bir maç. Kolay olmayacağını biliyoruz. Anahtar kelime nedir diye sorarsanız, 'birliktelik' derim. Taraftarlarımızın da bu finali sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. Takımdan yarın tamamen taraftarlar için ekstra çaba istiyorum." diye konuştu.

Inzaghi, "Atmosferi nasıl göğüsleyeceksiniz" sorusuna, "Takımımdaki oyuncuları kimseye değişmem. Hepsi örnek futbolcular. Taraftarlarımıza karşı önemli bir sorumluluk hissediyoruz. Bütün oyuncularımızla çok özenli bir çalışma yaparak buraya geldik. Bu sezon yarın 57. maçımıza çıkacağız. Bu, aslında olgunlaştığımız anlamına geliyor. Bu süreçte hak etmediğimiz şeyler oldu, birçok oyuncumuz sakatlandı. Herkes bütün sezon boyunca büyük bir sadakatle oynadı ve buraya gelmemizi sağladılar. Yarın da sahanın her noktasında yapabileceğimiz ne varsa göstermek istiyoruz ki kazanabilelim." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, "Haaland'ı nasıl savunacaksınız" sorusu üzerine, "Manchester City'nin ne kadar güçlü takım olduğunu, Haaland'la nasıl güçlendiğini çok iyi biliyoruz. Takımı için çok önemli bir oyuncu. Bizim savunma oyuncularımız sadece ona odaklanmayacaklar, tüm Manchester City'ye karşı savunma yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi boyunca çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Inzaghi, yarın motive olmuş bir şekilde sahadaki yerlerini alacaklarını kaydetti.

Inzaghi, Manchester City'ye karşı orta sahanın çok önemli olacağını kaydederek, "Ama onun dışında da futbolcuların tam olarak zinde olmaları, motive olmaları, oyundan düşmemeleri, maç boyunca sonuna kadar oynamaları çok önemli. Bunlar orta sahadan daha önemli. Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş oyuncularım var. Kendimi çok şanslı hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City savunmasının çok etkili ve güçlü olduğunu aktaran Inzaghi, bunu Federasyon Kupası finalinde de bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Çalhanoğlu: "Finali yarın ülkemde oynayacağımız için mutlu ve gururluyum"

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarınki finalde sahaya her şeylerini koyarak Inter ailesini mutlu etmek istediklerini belirterek, "Bu finali yarın ülkemde oynayacağımız için mutlu ve gururluyum. Eminim ki ülkem arkamda ve dualarını eksik etmeyecektir. İngiltere'ye attığım gol var tarihe geçti. İnşallah yarın da gol atarım." diye konuştu.

De Bruyne: "Maçın bir noktasında açık vereceklerdir"

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, iki yıl önce finalde Chelsea'ye kaybettiklerini belirterek, "Chelsea karşısında yeterince iyi değildik ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Önümüze yeni bir şans çıktı turnuvayı kazanmak için. Bu noktaya yeniden gelmek bizim ve taraftarlarımız için çok önemli." dedi.