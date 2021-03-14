Kumar masasında yakalanan il başkanı görevden alındı

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde bir eve düzenlenen kumar baskınında polisten kaçmaya çalışırken kolunu kıran Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ahmet Davutoğlu'nun Çanakkale ziyaretinde apar topar görevden alındı. Tüm programı organize eden Yıldırım, Bayramiç Belediyesi'ne yapılan ziyaretin ardından görevi Yiğit Akkoyun'a devretti. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay şehirde günün konusu olmuştu.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs saat:02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı ortaya çıktı.

"ÇAY İÇİYORDUM" DEMİŞTİ

Gözaltına alınanların kahvenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirmek suretiyle koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydıkları ortaya çıkarken başkan Yıldırım, olay sırasında kumar oynamadığını sadece davet üzerine çay içmeye gittiğini iddia etmişti.

9 KİŞİYE CEZA YAĞDI

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 9 kişiye; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılırken, 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.

SABAH