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'Zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum'

ABD'li şarkıcı Della Miles, "Bir kaç konser bir Filistin değil. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Sadece bilet satın alanların mağduriyetleri beni üzüyor. Şahit olduğum haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum." dedi.

'Zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum'

ABD'li şarkıcı Della Miles, "Bir kaç konser bir Filistin değil. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Sadece bilet satın alanların mağduriyetleri beni üzüyor. Şahit olduğum haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 09:32
'Zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum'

ABD'li şarkıcı Della Miles, Avrupa Turnesi kapsamında Almanya'da verdiği konser sırasında, "Bir kaç konser bir Filistin değil. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Sadece bilet satın alanların mağduriyetleri beni üzüyor. Benim adım Della Miles. Hayatımın bundan sonraki diliminde şahit olduğum haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum." dedi.

Oberhausen Ebertbad Venue'da sahne alan şarkıcı, konser sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye'de mükemmel karşılandım ve harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkes hayatında bir kez bile olsa Bodrum'un muhteşem denizine girmeli, Hasankeyf'in ya da Ürgüp'ün büyülü atmosferini görmeli, Türk kahvesinin tadına bakıp Türk misafirperverliği ile tanışmalı. Bana güvenin. Türkiye mükemmel bir ülke.'' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Nil Burak'ın söylediği ''Yalnızım Ben'' şarkısını da seslendiren Miles, yaklaşık 2 saat süren konserini "Jealousy" adlı şarkıyla sonlandırdı.

Miles, konser sonrası Alman gazetecilerle bir araya gelerek, Filistin ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine açıklamalarda bulundu.

Konser turunun dışında birkaç konserinin biletleri tükenmiş olmasına rağmen iptal edildiğini aktaran ünlü şarkıcı, şunları kaydetti:

''Birkaç konser bir Filistin değil. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Sadece bilet satın alanların mağduriyetleri beni üzüyor. Bunu gidermek için de ekibim gerekli çalışmaları yapıyor. Yakın çevremden beni 'bu tip konulardaki söylemlerin ve paylaşımların biraz daha ılımlı olmalı' şeklide uyaranlar oluyor. Onlara aynen şunu söylüyorum. 'Benim adım Della Miles. Hayatımın bundan sonraki diliminde şahit olduğum haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum. Tavsiyeniz için teşekkür ederim'. En kısa sürede iptal olan konserlerimiz için çalışmalarımızı tamamlayıp, coşkulu birlikteliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz.''

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Miles, kısa bir süre önce geldiği Türkiye'de Müslüman olduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Della Miles
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