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'Yenilmez şehrin' gladyatör meydanı gün yüzüne çıkarılıyor

Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan, "yenilmez şehir" adıyla tanınan Anavarza Antik Kenti'nde, gladyatör dövüşlerine sahne olan amfi tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

'Yenilmez şehrin' gladyatör meydanı gün yüzüne çıkarılıyor

Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan, "yenilmez şehir" adıyla tanınan Anavarza Antik Kenti'nde, gladyatör dövüşlerine sahne olan amfi tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
'Yenilmez şehrin' gladyatör meydanı gün yüzüne çıkarılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan Anavarza Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, gladyatör dövüşlerinin yapıldığı amfi tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor.

Antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla dikkat çeken, tarihte "yenilmez şehir" adıyla tanınan Anavarza'da sezon kazılarıyla tarihe ışık tutulmaya çalışılıyor.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde, Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Valiliğin destekleriyle, bölümlerinin bilimsel danışmanlığında yürütülen kazıların 2013'ten bu yana sürdürüldüğünü belirtti.

Bu sezon kazılara şubatta 40 kişilik bilim ekibi ve 20 işçiyle başladıklarını dile getiren Gülşen, antik kentin amfi tiyatro bölümünde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İlk etapta çevre temizliği yaptıkları 62 metreye 83 metre ölçülerindeki oval planlı tiyatro binasının bulunduğu alanı açığa çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Gülşen, buranın Romalılar döneminde gladyatör dövüşlerine sahne olduğunu vurguladı.

Gülşen, kazı çalışmalarının henüz çok yeni olduğunu belirterek, "İlk etapta gördüğümüz kadarıyla, kemerli ayaklar üzerine oturmuş iki katlı tribünden oluşan gladyatör dövüş alanıyla karşı karşıyayız." dedi.

Taştan taht inceleniyor

Amfi tiyatroyla tarihe ışık tutacak birçok bilgiye ulaşabileceklerine işaret eden Gülşen, şunları kaydetti:

"Anadolu amfi tiyatronun nasıl planlandığı, dizayn edildiği, bu alanda gladyatör dövüşlerin nasıl yapıldığı, hangi hayvanların bu mücadelelerde kullanıldığı, ölen insanların hangi nekropol alanlarında gömüldüğüne varıncaya kadar bilim dünyasına ışık tutacak çalışmalar şu an burada sürdürülüyor. Kazılarda, üzerinde yazıt bulunan bir taht tespit ettik. Bu tahttan, gladyatör dövüşlerini izleyen seyircilerin içerisinde soylu sınıfının oturduğu locaların yapıldığını anlıyoruz. Taştan yapılmış, üzerinde yazıt bulunan bu tahtla ilgili incelememiz sürüyor."

Amfi tiyatronun güney tarafında lahit mezarların bulunduğunu dile getiren Gülşen, bölgede önemli kalıntılara ulaşmayı beklediklerini belirtti.

Gülşen, Anavarza Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası daimi listesine alınabilmesi için bölgede arkeolojik çalışmaların yanı sıra botanik, jeoloik, mimari disiplinlerde birçok faaliyetin yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Yenilmez Şehir
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