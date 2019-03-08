Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101973
ALTIN
227.756
DOLAR
5.4656
STERLİN
7.1667
EURO
6.1254
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Ürdün'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Suriyeli mülteci kadınların durumunun ele alındığı bir panel düzenlendi. Büyükelçilik ikametgahında düzenlenen ve "Kadınlar İçin...

Ürdün'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Suriyeli mülteci kadınların durumunun ele alındığı bir panel düzenlendi. Büyükelçilik ikametgahında düzenlenen ve "Kadınlar İçin...

08 Mart 2019 Cuma 01:12
1 Okunma
Ürdün'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli

AMMAN (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Suriyeli mülteci kadınların durumunun ele alındığı bir panel düzenlendi.

Büyükelçilik ikametgahında düzenlenen ve "Kadınlar İçin Ekonomik Adalet: Daha İyi Bir Denge İçin Engelleri Aşmak" konulu panele Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi üyesi Barış Alpaslan, Prenses Vicdan el-Haşimi, Suriyeli mülteciler ile iş kadınları katıldı.

Panele katılan Suriyeli mülteci kadınlar Urub Nana ve Zadulhayr ez-Zubi, mülteci olma süreçleri hakkında bilgi verdi ve savaş nedeniyle yarım kalan hayallerini gerçekleştirme temennisinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Karagöz, büyükelçiliğin bu yıl kadınlar günü münasebetiyle biri ünlü Türk piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun 5 Mart'ta verdiği konser diğeri de söz konusu panel olmak üzere 2 etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti.

Suriyeli mülteci kadınlardan Zubi, Suriyeli mültecilerin sesini duyurmak ve onlara yardım etmek isteyenlere mesaj vermek açısından önem taşıyan panele katılmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Nana ise Amman'daki bu etkinliğe katılmak için Gaziantep'ten geldiğini kaydederek, ileride Suriye'nin sağlık alt yapısının yeniden inşasına katılmak için sağlık alanında eğitim almak istediğini dile getirdi.


Anahtar Kelimeler:
“Kadınlar İçin Ekonomik Adalet: Daha İyi Bir Denge İçin Engelleri Aşmak”8 MartMurat Karagöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükelçilerden
Büyükelçilerden "Kayağın İpekyolu Projesi"ne tam not
Gülriz Sururi anısına
Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri Konseri"
Turizmciler Almanya'da İzmir'i anlatacak
Turizmciler Almanya'da İzmir'i anlatacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim