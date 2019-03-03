Üniversite korosu kadına yönelik şiddete dikkati çekecek

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seslendireceği "Kadınım" adlı eserle, kadına yönelik şiddete dikkati çekecek.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koronun şefi, araştırma görevlisi Mehmet Güneş Açıkgöz, eşi Neşe Açıkgöz'ün yazdığı "Kadınım" adlı eseri besteledi.

Eser, 70 kişilik koro tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seslendirilecek.

Mehmet Güneş Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayla, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kadınların sesini duyurmak istediklerini ifade eden Açıkgöz, "Bu eser, hor görülen kadınların çığlığı. Hor görülen kadınlarımız, bizim annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz. Onlara ne kadar değer versek o kadar az. Seslendireceğimiz esere klip de hazırladık. Amacımız kadınları yüceltmek, onların güçlü olduğunu hatırlatmak." dedi.

Korodaki öğrencilerden Ayşenur Gül ise eseri derinden hissederek seslendirdiğini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını dilediklerini söyledi.

Öğrencilerinden Sidar Gültekin de eseri gururlanarak okuduğunu, kendisi için her günün 8 Mart olduğunu kaydetti.