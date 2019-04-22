UNESCO adayı Harran'da turizm bereketi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaz öncesi güzel ve serin havayı fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Ziyaretçiler, Harran ilçe merkezinin yanı sıra kuzeyindeki Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen "Şuayip Antik Kenti"nin yanı sıra Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı ve Soğmatar Antik Kenti'ni de görme imkanı buluyor.

Bazı konuklar, Harran bölgesini gezdikten sonra bir süre önce yapılan ve "turizm yolu" olarak adlandırılan güzergah sayesinde Mardin'e de kısa yoldan ulaşabiliyor.

"Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz"

Harranlı turizmci Mahmut Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizme kazandırılan konik kubbeli evler sayesinde ilçenin turizmdeki yıldızının her geçen yıl parladığını söyledi.

Bu yıl ilkbaharla birlikte turizmde beklediklerinden daha iyi bir yoğunluğa ulaştıklarını ifade eden Kızıl, şöyle konuştu:

"Harran UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunuyor, bundan dolayı yurt içi ve yurt dışından yeterince tanınıyor. Bu yıl Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hafta içi bile günlük 80 tur otobüsü ilçeye geliyor. Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz. Talepleri karşılamakta zaman zaman zorlanıyoruz ama bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü yurt içinden geliyor ama biz bu yıl Göbeklitepe sayesinde yabancı turistin de çokça gelmesini bekliyoruz. İlçedeki oteller dolu. Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu anlamda bazı konik kubbeli evlerin restorasyonunu gerçekleştirip otele dönüştürüyor, bu çok önemli bir hamle. İnşallah bu yoğunluk yıl sonuna kadar devam eder."

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı ve turist rehberi Kamil Türkmen de Şanlıurfa'nın çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi sayesinde çok bereketli bir sezon geçirdiklerini vurguladı.

"Şanlıurfa'ya gelen herkes mutlaka Harran'a geliyor"

Kente gelen ziyaretçilerin, farklı özelliklerinden dolayı mutlaka Harran'ı görmek istediğine dikkati çeken Türkmen, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da turizm sezonu nisan-mayıs dönemlerinde zirve yapıyor ama ramazanın mayıs ayına denk gelmesi, turların tamamının nisana kaymasına neden oldu. Dolayısıyla şimdi çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Umut ediyorum yoğunluğumuz mayıs ayında da devam edecektir. Harran tarihi bir şehir ve bu kadim şehir turizm pastasından da payını alıyor. Şanlıurfa'ya gelen herkes istisnasız mutlaka Harran'a geliyor. Tabii bu bir çekim merkezi. Bu çekim merkezinin altyapısını sağlam kılmak gerekiyor. Son dönemde çok güzel çalışmalar görüyoruz. Tarihi alandaki beton binaların yıkılması bizleri mutlu ediyor. Harran'a gelen misafirlerimiz de gayet memnun. Buraları çok beğeniyorlar."

Harran'a gelen Bursalı turizm acentesi sahibi Erol Bodur ise GAP turu kapsamında bölgeye geldiklerini ve özellikle Şanlıurfa'ya aşırı talep olduğunu söyledi.

"Talep çok fazla"

"Göbeklitepe Yılı"ndan dolayı insanların burayı daha çok merak ettiğini anlatan Bodur, "Bölgede kalma gün sayısını arttırmaya çalışıyoruz çünkü misafirlerimiz bölgeyi çok seviyor. Talep çok fazla, tabi ramazanın da mayıs ayına denk gelmesinden dolayı nisan çok yoğunlaştı. Yerel yöneticilerden beklentimiz, tur otobüslerine park alanı oluşturmaları, kolaylık sağlandığı takdirde daha çok kişi buralara gelecektir." diye konuştu.

Bursa'dan ailesiyle gelen Fatma Zehra Şahin ise Şanlıurfa'ya ve Harran'a ilk kez geldiğini ve özellikle Harran'ın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek, döndüğünde tanıdıklarına mutlaka Şanlıurfa'yı önereceğini bildirdi.

Tekirdağlı Filiz Kara da çok uzak olmasına rağmen bölgeyi çok merak ettikleri için gelmeye karar verdiklerini ifade ederek, herkesin bu önemli değerleri görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.