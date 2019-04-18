Uluslararası Moskova Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye'nin "onur konuğu ülke" olacağı "41. Uluslararası Moskova Film Festivali"nin, iki ülkenin son yıllarda gelişen ilişkilerine kültürel alanda önemli katkı sunması bekleniyor.

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve oyuncuların katılacağı festivalde, Türk filmleri Rus izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Seyid Çolak'ın "Kapan" filminin, ana yarışmada dünya prömiyeri yapacağı festivalin bu bölümünün jüri üyeleri arasında yönetmen Semih Kaplanoğlu da yer alacak.

Türk filmlerinden oluşan özel bir seçkinin Rus izleyicilerle buluşacağı festivalde, Semih Kaplanoğlu’nun "Buğday", Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç", Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Ahmet Katıksız'ın "Bizim İçin Şampiyon" ve Orhan Tekeoğlu'nun "Vargit Zamanı" filmleri gösterilecek ve filmlerin yaratıcı ekipleri, gösterimler sonrasında izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek.

Dizi ve film yapımcıları da katılacak

Festival kapsamında iki ülkenin dizi ve sinema sektörünün yakınlaşması, ortak yapımların gerçekleştirilmesi ve kültürel ve ticari iş birliklerinin artırılması amacıyla "Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı" da yapılacak.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile dizi ve film yapımcılarından Fatih Aksoy (Medyapım), Timur Savcı (Tims Productions) ve Burhan Özkan'ın da (Maya Production) aralarında bulunduğu sektör temsilcileri katılacak.

Uluslararası Moskova Film Festivali'nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı "Türkiye Resepsiyonu" festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.