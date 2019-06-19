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'Üç Silahşör' Bursa'da sahnelendi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında "Üç Silahşör" balesi sahnelendi.

'Üç Silahşör' Bursa'da sahnelendi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında "Üç Silahşör" balesi sahnelendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
'Üç Silahşör' Bursa'da sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Üç Silahşör" balesini sahneledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösteride orkestrayı Bujor Hoinic yönetti.

Alexandre Dumas'ın eserinden bale sahnesine aktarılan ve Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle hareket bulan eser Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceraları hayranlık verici bir akıcılıkla sahnelenen gösteride, Batur Büklü, Oliver Spence, Mehmet Arkan, Büşra Ay, Olcay Tunçeli, Melike Koper, Özde Eren, Ömer Erenler ve İstanbul DOB bale sanatçıları dans etti.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan gösteri grubu uzun süre alkışlandı.

Anahtar Kelimeler:
Üç Silahşör
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