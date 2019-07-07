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Tuz mağarasında sinema keyfi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, yerin metrelerce altındaki tuz mağarasında "beyaz perde" heyecanını yaşadı.

Tuz mağarasında sinema keyfi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, yerin metrelerce altındaki tuz mağarasında "beyaz perde" heyecanını yaşadı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:49
Tuz mağarasında sinema keyfi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında, yerin metrelerce altındaki tuz mağarasında sinema gösterimi yapıldı.

Tuzluca Belediyesince bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festivalde, ilçe halkı yer altındaki tuz mağarasında sinema keyfini yaşadı.

İlçe halkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü yetkililerince tuz dağındaki mağaranın duvarına yerleştirilen beyaz perdede "Taş Mektep" filmini izledi. Gösterime, çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaş ilgi gösterdi.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde yer altındaki tuz mağarasında dünyada bir ilki hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkan, "35 yıllık ardan sonra Tuzluca halkı ilk kez sinemayla buluştu ve bu da tarihte bir ilk olarak tuz mağaralarında gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyorum, 7'den 77'ye herkes burada, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"İlk kez yerin bin metre altında film izleyeceğim"

İstanbul Iğdırlılar Derneği Başkanı İlimdar Atabey ise sinema gösteriminin yapıldığı tuz mağaralarının yöre için çok önemli olduğunu anlattı.

Tuz mağaralarının turistik tesis olarak kullanılabileceğini dile getiren Atabey, "50 yaşındayım, ömrümde ilk kez yerin bin metre altındaki mağarada filim izleyeceğim. Bunun heyecanı içindeyim. Herkesin gelip burayı görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Celal Kareli de ilçedeki tuz mağarasının dünyada ender olduğunu söyledi.

Tuz mağaralarının sağlık ve turizm sektöründe yeterince değerlendirilmediğini kaydeden Kareli, "Tuz mağaraları, Belediye Başkanımızın girişimiyle, Iğdır Üniversitesinin de katkılarıyla artık değerlendirilecek. Ayrıca sinema filimin sergilenmesi buranın tanıtımı açısından çok güzel oldu." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tuz MağarasıSinema
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