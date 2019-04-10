Türkiye'deki yabancı öğrenciler bir araya geldi

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla Manisa, Çorum ve Kocaeli'de düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.



Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) ev sahipliğinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde "Gençlerle 360° 6. Uluslararası Öğrenci Kongresi" ile başladı.



Çok sayıda yerli ve yabancı öğrencinin katıldığı kongrede konuşma yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, bazı organizasyonlar ve etkinliklerin derslerden daha önemli olduğunu, bu tür kongrelerin öğrencileri araştırmaya, müzakere etmeye, yeni çözüm önerileri getirmeye ve paylaşmaya sevk ettiğini söyledi.



Konuşmaların ardından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Manisa Şubesi ve Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 12 ülkeden misafir öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik başladı.

"Ülkemizdeki etkinlikler 5 Mayıs'ta sona erecek"

Çorum'da düzenlenen etkinlik kapsamında ise Hürriyet Meydanı'nda stant açan yabancı öğrenciler, ülkeleri ve kültürleri hakkında gün boyu tanıtım yaptı.

Vatandaşlara kendi ülkeleriyle ilgili kitap, broşür gibi tanıtım materyalleri dağıtan öğrenciler, ülkelerinin yöresel yiyeceklerinde de ikram etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da stantları ziyaret ederek, etkinlik hakkında UDEF Başkan Yardımcısı Fatih Evran'dan bilgi aldı.

Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Türkiye'deki 50 şehirde yapıldığını bildiren Evran, "Ülkemizdeki etkinlikler 5 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla düzenlenecek törenle sona erecek. Türkiye, misafir öğrencilere karşı mültecilere karşı olduğu gibi sıcakkanlı bir yer. Bunda Türk kültürünün ve misafirperverliğin etkisi olduğu kadar İslam inancının, ensar-muhacir ilişkisini büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

"107 ülkeden 1750 öğrenci katıldı"

UDEF ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 60 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.

Öğrenciler, ülkelerinin oyunlarını sergiledi, vatandaşlar yöresel kıyafetler giyen yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin sahne gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilerin ülkelerini ve kültürlerini tanıtma noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Karaçoban, organizasyona 107 ülkeden bin 750 civarında öğrencinin katıldığını aktararak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesinin desteği ile etkinliği her yıl düzenlediklerini sözlerine ekledi.