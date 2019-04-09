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'Türk İşi Dondurma' 6 ülkede vizyona girecek

Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmi, Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.

'Türk İşi Dondurma' 6 ülkede vizyona girecek

Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmi, Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:41
'Türk İşi Dondurma' 6 ülkede vizyona girecek

Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen "Türk İşi Dondurma" filmi, Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay'ın yönettiği film, 11 Nisan'da Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa ve Hollanda'da vizyona girecek.

Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Caner Kurtaran, Ali Atay, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Erkan Kolçak Köstendil ve Carl Warthon yer alıyor.

Tarihi dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir." 

Anahtar Kelimeler:
Türkişidondurma
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