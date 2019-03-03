Turizmciler Almanya'da İzmir'i anlatacak

İZMİR (AA) - İzmir'deki turizmciler, Internationele Tourismus-Börse (ITB) Berlin Fuarı'nda kenti tanıtmaya hazırlanıyor.

Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin, 6 Mart’ta 53. kez kapılarını açacak. İzmirli turizmciler fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanan 2 bin metrekarelik alanda yerini alacak.

Fuara bu yıl 180'den fazla ülkeden 10 bin katılımcı, 160 bin ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda İzmir Kalkınma Ajansınca (İZKA) İzmir'in tanıtımı yapılacak.

Deniz turizminin vurgulanacağı stantta Valilik, Bergama Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Ege Bölge Başkanlığı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği temsilcileri kentin turizm açısından avantajlarını anlatacak.

- "İzmir standı, deniz turizmi ve rüzgar sörfü temalı olarak hazırlandı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyecek sektörünün turizm olacağını söyledi.

Turist sayısını ve katma değeri yükseltmek için Türkiye'nin tanıtımına ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, "Fuarda İzmir standı deniz turizmi ve rüzgar sörfü temalı olarak hazırlandı. Ege kıyılarımız Allah vergisi rüzgarı, masmavi denizi, cennet koyları, birbirinden güzel marinaları ile rüzgar ve uçurtma sörfü, dalış, yat turizmi, mavi yolculuk gibi deniz turizminin tüm dallarında hizmet sunuyor." dedi.

İzmir'in turizm potansiyelinin ve sunduğu seçeneklerin tek bir çatı altında bir destinasyon olarak tanıtılmasının önemli bir adım olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Fuarda sektör temsilcilerinin katılımcı ülkelerden taraflarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri ve bu yolla kentin turizm hacminin ve iş potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Milli sörfçü Çağla Kubat ile Dünya Profesyonel Windsurfçüler Birliği Başkanı Jimmy Diaz da ITB Berlin Fuarı'na katılarak, İzmir'in su sporlarını ve deniz turizmini tanıtacaklar. Ayrıca 7 Mart'ta basın ve ziyaretçilerle buluşacaklar. Almanya, turizmde gerek ülkemizin gerekse de İzmir'in en önemli pazarıdır. Bu yıla ilişkin projeksiyonlarda ülkemize gelecek turist sayısında en fazla artışın beklendiği ülkelerden biri Almanya. Bu tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz."