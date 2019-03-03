Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103922
ALTIN
223.969
DOLAR
5.3915
STERLİN
7.1288
EURO
6.1173
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Turizmciler Almanya'da İzmir'i anlatacak

- Dünyanın önemli fuarları arasında yer alan İTB Berlin 2019 Fuarı'na katılacak İzmir'deki turizmciler, kenti "deniz turizmi ve rüzgar sörfü" temasıyla tanıtmaya hazırlanıyor - İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: - "Ülkemize gelecek turist sayısında en fazla artışın beklendiği ülkelerden biri Almanya. Bu tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz"

Turizmciler Almanya'da İzmir'i anlatacak

- Dünyanın önemli fuarları arasında yer alan İTB Berlin 2019 Fuarı'na katılacak İzmir'deki turizmciler, kenti "deniz turizmi ve rüzgar sörfü" temasıyla tanıtmaya hazırlanıyor - İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: - "Ülkemize gelecek turist sayısında en fazla artışın beklendiği ülkelerden biri Almanya. Bu tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz"

03 Mart 2019 Pazar 10:25
5 Okunma
Turizmciler Almanya'da İzmir'i anlatacak

İZMİR (AA) - İzmir'deki turizmciler, Internationele Tourismus-Börse (ITB) Berlin Fuarı'nda kenti tanıtmaya hazırlanıyor.

Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin, 6 Mart’ta 53. kez kapılarını açacak. İzmirli turizmciler fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanan 2 bin metrekarelik alanda yerini alacak.

Fuara bu yıl 180'den fazla ülkeden 10 bin katılımcı, 160 bin ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda İzmir Kalkınma Ajansınca (İZKA) İzmir'in tanıtımı yapılacak.

Deniz turizminin vurgulanacağı stantta Valilik, Bergama Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Ege Bölge Başkanlığı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği temsilcileri kentin turizm açısından avantajlarını anlatacak.

- "İzmir standı, deniz turizmi ve rüzgar sörfü temalı olarak hazırlandı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyecek sektörünün turizm olacağını söyledi.

Turist sayısını ve katma değeri yükseltmek için Türkiye'nin tanıtımına ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, "Fuarda İzmir standı deniz turizmi ve rüzgar sörfü temalı olarak hazırlandı. Ege kıyılarımız Allah vergisi rüzgarı, masmavi denizi, cennet koyları, birbirinden güzel marinaları ile rüzgar ve uçurtma sörfü, dalış, yat turizmi, mavi yolculuk gibi deniz turizminin tüm dallarında hizmet sunuyor." dedi.

İzmir'in turizm potansiyelinin ve sunduğu seçeneklerin tek bir çatı altında bir destinasyon olarak tanıtılmasının önemli bir adım olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Fuarda sektör temsilcilerinin katılımcı ülkelerden taraflarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri ve bu yolla kentin turizm hacminin ve iş potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Milli sörfçü Çağla Kubat ile Dünya Profesyonel Windsurfçüler Birliği Başkanı Jimmy Diaz da ITB Berlin Fuarı'na katılarak, İzmir'in su sporlarını ve deniz turizmini tanıtacaklar. Ayrıca 7 Mart'ta basın ve ziyaretçilerle buluşacaklar. Almanya, turizmde gerek ülkemizin gerekse de İzmir'in en önemli pazarıdır. Bu yıla ilişkin projeksiyonlarda ülkemize gelecek turist sayısında en fazla artışın beklendiği ülkelerden biri Almanya. Bu tanıtım çalışmalarımız sonucu Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine ulaşacağına inanıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
DenizFuarTurizmYusuf Öztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükelçilerden
Büyükelçilerden "Kayağın İpekyolu Projesi"ne tam not
Gülriz Sururi anısına
Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri Konseri"
Üniversite korosu kadına yönelik şiddete dikkati çekecek
Üniversite korosu kadına yönelik şiddete dikkati çekecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim