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Troya Müzesi resmi açılışa hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesinin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Troya Müzesi resmi açılışa hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesinin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 10:18
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Troya Müzesi resmi açılışa hazır

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde yaklaşık 75 milyon liraya mal olan Troya Müzesinin resmi açılışı bugün yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmayla belirlenen proje kapsamında, yapımına 2014'te başlanan ve geçen yılın ekim ayında ziyaretçilere açılan Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alıyor.

Her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesinde bulunan eserlerin tamamının nakil işlemleri sona erdi.

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip, hazırlanan yeni yerlerine yerleştirildi.

3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, yaklaşık 75 milyon liraya mal oldu.

Turizmciler mutlu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünya tarafından tanınan Troya Antik Kenti'nin yıllardır beklenen müzesine kavuştuğunu söyledi.

Çanakkaleli turizmcilerin yıllardır bölgeye gelen turistlere Truva Savaşları'nı, Paris'i, Heleni, Kazdağları'nı anlatmaya çalıştığını belirten Çelik, yıllardır özlemini duyduklarını Troya Müzesi açılacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çelik, resmi açılışın, Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine denk gelmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışından gelen yabancı turistler Troya Antik Kenti'ni gezdikten sonra müzenin ne kadar büyük bir görsel olduğunu ve müzede Homeros'un İlyada ve Troya'sını betimlediklerini ve zihinlerinde canlandırdıklarını söylüyorlar. Bu müzenin hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bugüne kadar Troya Antik Kenti'ne olan ziyaretler hiç 500 bin sayısına ulaşmamıştı. Geçen senenin son aylarında biz bu rekoru kırdık. Burada Troya Müzesi'nin de farkını görüyoruz. Henüz resmi olarak açılmamasına rağmen çok ciddi bir ziyaretçi akınına uğradı. Çanakkale turizmcileri, seyahat acenteleri, otel ve konaklamacıları olarak resmi açılışa hazırız."

Çelik, resmi açılıştan sonra özellikle yazın müzeye daha fazla ziyaretçi gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Troya MüzeÇanakkale
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