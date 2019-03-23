'Troya' iki tırla Rusya yoluna çıktı

Dünyanın en önemli sahnelerinden 1,5 asırlık Bolşoy, 8 Nisan Pazartesi akşamı, tamamı Türk sanatçılardan oluşan bir Türk operasına ev sahipliği yapacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve ünlü balet Tan Sağtürk'ü aynı sahnede buluşturan, Türkiye'deki tüm temsillerinde kapalı gişe oynayan eser, bu kez 2 bin 500 kişilik Bolşoy Sahnesi'nde yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışının da yapılacağı Troya'nın gösterimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Bolşoy'da olması bekleniyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, bu önemli gece için hazırlıklarını sürdürürken, ünlü Truva atının da aralarında bulunduğu dekorlar, kostüm ve aksesuarlarla teknik ekipman, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Macunköy'deki deposundan tırlara yüklendi.

Troya'nın malzemelerini taşıyan tırlar, 10 gün sonra Bolşoy Tiyatrosu'na ulaşacak.

60 kişilik teknik ekip de dekorları kurmak ve gerekli hazırlıklar için Rusya'ya gidecek.

"Büyük bir serüven bizi bekliyor"

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Troya'nın Koreografı Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 290 kişilik sanatçı ve teknik ekiple Bolşoy'a yola çıkacaklarını belirterek, teknik malzemelerle dekor ve aksesuarları bugün gönderdiklerini, 7 Nisan'da da sanatçıların Moskova'ya gideceğini söyledi.

Troya'nın Bolşoy yolculuğu için planlamanın 2,5-3 ay öncesinden başladığını anlatan Ersoy, "İlk defa böyle 300'e yakın kişiden oluşan büyük bir ekiple yola çıkacağız. Çok büyük bir serüven bizi bekliyor." dedi.

Ersoy; kontrbas, arp, vurmalı çalgılar gibi büyük orkestra enstrümanlarını Bolşoy'dan talep ettiklerini dile getirerek, "Bir yardımlaşma da var işin içinde, kendileri bu alanda bize destek olacaklar." ifadesini kullandı.

Bolşoy Balesi'nde temsil akşamı tüm salonun dolu olacağını bildiren Ersoy, önemli ve anlamlı bir geceye tanıklık edeceklerini vurguladı.

Ersoy, her sanatçının hayalindeki sahnede bir Türk eseriyle yer almanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, "Çocukluğumuzda videolarda ya da kitaplarda, fotoğraflarda görürdük. Kendi topraklarımızdan çıkan bir hikayeyi, bir eseri orada canlandırmak bir sanatçı olarak çok muazzam bir duygu. " diye konuştu.