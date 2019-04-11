Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97015
ALTIN
239.118
DOLAR
5.6797
STERLİN
7.4367
EURO
6.4062
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalyan Parlamentosu'nun kararı yok hükmünde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalyan Parlamentosu'nun...
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül altın madalya kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül...
KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilemeyecek
KHK ile ihraç edilenlere mazbata...
ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım
ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere...
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı
Son Dakika
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını...

Tarihi takılar modern tasarımlarla hayat buluyor

Koleksiyoner Bekir Kantarcı tarihe ışık tutan dönemleri koleksiyonlar halinde mücevherat ve sanat objesine dönüştürüyor.

Tarihi takılar modern tasarımlarla hayat buluyor

Koleksiyoner Bekir Kantarcı tarihe ışık tutan dönemleri koleksiyonlar halinde mücevherat ve sanat objesine dönüştürüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 09:44
Tarihi takılar modern tasarımlarla hayat buluyor

Uzun yıllar Suudi Arabistan’da kültür sanat odaklı ticari faaliyetlerde bulunduktan sonra 2015'te Türkiye’ye dönen koleksiyoner Bekir Kantarcı, akademisyenler, tarihçiler ve sanatçılardan oluşan bir ekiple, tarihe ışık tutan dönemleri koleksiyonlar halinde mücevherat ve sanat objesine dönüştürüyor.

Türkiye'ye geldikten sonra Kiswah Mücevherat'ı kuran ve 3 yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından kendi koleksiyonlarını meraklısıyla buluşturan Kantarcı, İslam medeniyeti ve Türk İslam sanatlarına odaklanıp hat, tezhip, oyma gibi güzel sanatları zanaatkarlıkla bir araya getirerek mücevherlere uyguluyor.

Kantarcı, tasarımlarında elmas, abanoz, altın, gümüş, yakut, zümrüt, bağa gibi birçok farklı materyali kullanarak, ilgilileri mücevher üzerinden bir sanat ve medeniyet tarihi yolculuğuna çıkarıyor.

"Tarihimizin zenginliği bize ilham kaynağı oldu"

Geleneksel mücevherciliğe kendi yorumlarını katan Bekir Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihimizin zenginliği bize ilham kaynağı oldu. Bu güzelliklerin insanlara tanıtılması çoğu zaman antika eserlerle, müzelerde sunumlarla olabiliyor. Biz bunu hayatın içine taşıma adına bu yorumları mücevhere aktardık." dedi.

Kantarcı, tarihi motiflerden etkilenip yaptıkları mücevher tasarımlarını dönemlere göre tasnif ettiklerine dikkati çekerek, ürünleri "Tevhid", "Altın Çağ", "Endülüs", "Değerli Dokunuşlar", "Klasik", "Neoklasik" ve "Kutsal Sanatlar" gibi başlıklar altında topladıklarını söyledi. 

Tasarımlar tarih dizilerinde kullanılıyor

Bekir Kantarcı, özel tasarımlarında İspanya'daki Elhamra Sarayı'nın mimari tarzından Kanuni Sultan Süleyman’ın mührüne kadar çok sayıda tarihi figürü kullanmaya çalıştıklarını belirterek, değerli taşların yanı sıra öd ağacı üzerine minyatür sanatıyla İstanbul silüetini işleyen kolyeler de yaptıklarını dile getirdi.

Bazı tasarımların Payitaht Abdülhamid dizisinde kullanıldığını vurgulayan koleksiyoner, "Dizide Sultan 2. Abdülhamid'in, oğlu Abdülkadir'in doğumunda eşi Bidar Sultan'a hediye ettiği broş olarak dikkat çeken tasarım, gümüşten yapıldı. Üzerindeki desenler altın kaplamayla hazırlandı ve tasarımda atom taşı kullanıldı." diye konuştu.  

Hedef müze açmak

Yaklaşık 27 yıl öne Kabe örtülerini toplamaya ve koleksiyon haline getirmeye başladığını kaydeden Kantarcı, "İlk başlarda meraktı, sonra bir koleksiyon aşkına dönüştü. Yıllar yılı karşılaştığımız, kendisinde kabe örtüsünden parçalar bulunan insanlarla görüşmelerimiz sonucunda, şu an 45 parçaya yakın bir koleksiyon oluşturduk." şeklinde konuştu.

Kantarcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kabe örtüsünden parçalar toplamaya başladıktan sonra aklıma bu parçaları mücevherlerde de kullanmak geldi. 2010 yılında bunu yapmaya başladım. Tabii bizim bu yaptığımız Suudi Arabistan'da da yapılıyordu. Bu işe önce Cidde'de başladım, büyük bir mağazamız vardı. Sedef kakmalar, bakır işçilikleri, oyma ve kıl testere kesim işlerimiz yer alıyordu. Hedefim İslam eserleri müze replikalarını mücevherata işleyen bir mağaza açmaktı. Ancak bunun Suudi Arabistan'da olmayacağını fark ettik. Oradaki tecrübelerimizi tamamen burada takılara işlemeyi ve bunu belli bir disiplin içinde yapmayı hedefleyerek işe koyulduk. Bundan sonraki hedefim ise koleksiyonlarımı müze oluşturacak şekilde artırmak ve bir müze açmak."

Anahtar Kelimeler:
Takı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor
'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor
63 yaşındaki ev hanımı 16'ncı resim sergisini açıyor
63 yaşındaki ev hanımı 16'ncı resim sergisini açıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim