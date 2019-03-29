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Tarihe şahitlik eden 'Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, "Bu kütüphanede 14 binden fazla eser var. Abdülmecid Efendi bunları hem yurt içinden hem yurt dışından birçok ülkeden temin edip buraya getirdi." dedi.

Tarihe şahitlik eden 'Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, "Bu kütüphanede 14 binden fazla eser var. Abdülmecid Efendi bunları hem yurt içinden hem yurt dışından birçok ülkeden temin edip buraya getirdi." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
29 Mart 2019 Cuma 16:50
Tarihe şahitlik eden 'Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'

Osmanlı'nın son halifesi Abdülmecid Efendi'ye ait koleksiyonun da aralarında yer aldığı 14 binden fazla eserin bulunduğu "Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi", tarih ve kitap meraklılarının ziyaretini bekliyor.

Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı bünyesindeki kütüphaneye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, kütüphanenin, sarayın en nadide yerlerinden biri olduğunun altını çizdi. Gayhan, "Bu kütüphanede 14 binden fazla eser var. Hepsi farklı türde. Sadece kitap değil o döneme ait gazeteler ve başka objeler de var. Bu kitapların hepsi çok özel. Abdülmecid Efendi bunları hem yurt içinden hem yurt dışından birçok ülkeden temin edip buraya getirdi. Özel bir kütüphane. Çeşitli dillerde yayınlar da var burada.

Sadece Türkçe, Osmanlıca değil aynı zamanda Fransızca, Arapça ve Farsça kitapları da burada görmek mümkün." dedi.

Gayhan, kütüphanedeki kitaplar arasında nadir eserler bulunduğunu vurgulayarak, mermer kaplı kitapların dahi kütüphanede mevcut olduğunu dile getirdi.

Eserler arasında ahşap ve mermer cilt kapakları da var

Osmanlı'nın son halifesi Abdülmecid Efendi'ye ait koleksiyonun da yer aldığı kütüphanede kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, sözlük, yıllık, harita, albüm, fotoğraf, kartpostal ve belge gibi oldukça farklı çeşitlilikte yazılı, basılı ve görsel materyal yer alıyor.

Koleksiyonun büyük çoğunluğunu Abdülmecid Efendi'nin yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinden satın aldığı eserler ve yazarları tarafından hediye edilen kitapların oluşturduğu 1840- 1920 yılları arasına tarihlenen eserler, başta Osmanlıca olmak üzere Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde kaleme alınmış.

Tarihi hadiseye şahitlik eden kütüphane

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te kabul edilen kanun kapsamında Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarının Türkiye sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Aynı günün akşamı telefonlar kesilerek Dolmabahçe Sarayı'nda yaşayanların dışarıyla bağlantı kurmasına imkan bırakılmazken polis ve asker sarayın etrafını sardı. Abdülmecid Efendi, kararı tebliğ etmek üzere gelen Vali Haydar Bey'i bu kütüphanede kabul etti. Ailesiyle birlikte 1,5 saat içinde yolculuğun hazırlıklarını tamamlamak durumunda kalan Abdülmecid Efendi, Dolmabahçe'den alınarak Çatalca'ya götürüldü. Halife ve ailesi, istasyonun dışında bekletilen Simplon Ekspresi'ne ilave edilmiş yataklı altı vagona bindirilerek Türkiye'den sınır dışı edildi.

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HalifeAbdülmecid Efendi Kütüphanesi
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