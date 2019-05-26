Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız...
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs
Türk demokrasi tarihinde kara bir...
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek'
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma...
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan...

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda 2 yıl önce temeli atılan caminin yıl sonu ibadete açılması hedefleniyor.

Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda 2 yıl önce temeli atılan caminin yıl sonu ibadete açılması hedefleniyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mayıs 2019 Pazar 13:46
Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor

17 Şubat 2017'de temeli atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi'nin yapımı sürüyor. 

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin alt katlarındaki kaba inşaat çalışmaları bitti. Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlanırken küçük kubbelerin kaplama işleminin bitirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide, mermer kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının 2 yıldır devam ettiğini anlattı.

2 binden fazla kişi aynı anda namaz kılabilecek

Camide kubbe kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

''Caminin ana kubbesinin kaplaması tamamlandı. İçeride işçilerin sıva çalışmaları devam ediyor. Caminin dış cephesinde bir yandan da mermer kaplamaları yapılıyor. Arkadaşlarımız caminin tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Camiyi inşallah yıl sonuna kadar yetiştirme gayreti içerisindeler. Cami tamamlanınca yaklaşık 2 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılacağı muhteşem bir eser olacak. Yapılan eser cami alanı olmasının ötesinde otoparkı, kültür-sanat etkinlikleri, atölyeleriyle Taksim'e bambaşka bir zenginlik katacak. Caminin genel olarak kaba inşaatı tamamlanmıştı. Bundan sonra sonra ince işçilik de başlayacak.''

"Cami Taksim'e farklı bir güzellik katacak"

Yıldız, Beyoğlu'nun tarih, kültür ve sanatın yer aldığı değerli bir yer olduğunu dile getirerek, sözlerini, ''Burası, bütün dinlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin kendini ifade edebildiği bir yer. Taksim Meydanı'nda farklı dinlere mensup ibadethaneler var. Yapılan cami Taksim'e bir ruh, nezaket, zarafet katıyor. Cami tamamlanınca Taksim'e farklı bir güzellik katacak.'' diye tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
TaksimCamii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi
Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi
'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl Kısakürek
Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl Kısakürek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim