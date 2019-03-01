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Somalili kadın parlamenterlerden Afrika Evi'ne ziyaret

- Somali'den Türkiye'ye gelen 20 kadın milletvekili, Ankara'daki "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evini" gezdi

Somalili kadın parlamenterlerden Afrika Evi'ne ziyaret

- Somali'den Türkiye'ye gelen 20 kadın milletvekili, Ankara'daki "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evini" gezdi

01 Mart 2019 Cuma 20:46
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Somalili kadın parlamenterlerden Afrika Evi'ne ziyaret

ANKARA (AA) - Somalili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan Ankara'da kurulan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evini" ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Somalili 20 kadın milletvekili, Hamamönü'ndeki kültür evinin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Vekiller, gezi sonunda duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afrika Evi, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kuruluşların katkılarıyla Altındağ ilçesinde faaliyetlerini sürdürüyor.



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