Şener Şen '23. Aydın Doğan Ödülü'nün sahibi oldu

Usta sanatçı Şener Şen, kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, başarıya ulaşmış kişilere Aydın Doğan Vakfı tarafından verilen "2019 Aydın Doğan Ödülü"nün sahibi oldu.

Hilton Istanbul Bosphorus'ta düzenlenen törende Şener Şen ödülünü, Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın elinden aldı. Burada konuşan Şener Şen, ödülün verilmesinde katkısı bulunan seçici kurula, vakfa ve törene katılanlara teşekkür etti.

Şener Şen, oyunculuğun tuhaf bir meslek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer insanlar tek bir karakterle tüm hayatını sürdürürken oyuncuda bir farklılık var. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Zengin, fakir, serseri, iyi ya da kötü olabiliyorsunuz. Hayatı daha anlamlı ve renkli hale getirmenin çaresini oyunculukta buldum. Mesela son filmimde zengin bir iş adamını oynuyorum. Halen devam eden tiyatro oyunu Zengin Mutfağı'nda da zengin bir adama hizmet eden bir aşçıyı oynuyorum. Vallahi keyifli bir şey. Üstelik yaptıklarınıza karşılık bir de ödül veriyorlar. Ben daha ne isterim?"

"Türk sineması adına gurur verici gelişmeler yaşanıyor"

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de vakfın 20 yılı aşkın süredir emeği, üretimi ve başarıyı ödüllendirmeyi görev kabul ettiğini vurgulayarak, "Bu nedenle Aydın Doğan Ödülü'nü her yıl kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında, başarılarıyla öne çıkan, insanımıza katkı sağlayan, yaptığı işe sevgisini katarak, gönüllerde taht kuran kişi ve kurumlara takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödülün bu yıl "sinema" dalında verildiğinin altını çizen Boyner, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son dönemde Türk sineması adına gurur verici gelişmeler yaşanıyor. Sadece üretilen film sayısı artmıyor, nitelik de artıyor. Özellikle özgün fikir geliştirme konusunda çok iyi yetişmiş gençlerimizin sinema sanatçıları arasına katılması, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından sinemaya sağlanan desteğin artması ve uluslararası boyutta kazanılan ödüller, sinemamızı geleceğe daha büyük umutlarla taşıyor."

Boyner, bu yıl ödülü usta sanatçı Şen'e takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Ustaların ustası Şener Şen, Türk sinemasının her dönemine ve ekolüne, adını altın harflerle yazdırmış, genç sinema sanatçılarına, her rolüyle ilham vermiş, sanatının her köşesini, müthiş bir titizlik ve ciddiyetle icra etmiştir. Canlandırdığı her karakteri, tıpkı bir roman kahramanı gibi unutulmaz kılmış, ülkemiz insanının tüm samimi duygularını beyaz perdeye taşımıştır. Oynadığı her karakter Türk toplumunun kolektif hafızasında çok önemli yer almıştır." dedi.

Şener Şen'in üstün yetenekli bir sanatçı olduğunu sözlerine ekleyen Boyner, "Aynı zamanda örnek alınacak bir sanatçı duruşuna sahiptir. Üstlendiği tüm rolleri, kendi ideallerini ve iyi film tutkusuna uygun olduğu için seçmiş, en önemlisi de insanların sevgi ve saygı içinde yaşamasına katkı sağlayacak işlerde yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, aralarında Emel Sayın, Arif Sağ, Berna Yılmaz ve Doğan Hızlan'ın da yer aldığı sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

1996'dan beri ödül, önemli kişi ve kurumlara takdim edildi

Aydın Doğan adına verilen ödül, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltme, ülkedeki kültür, sanat, edebiyat, bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirme amacını taşıyor.

Ödül, 1997'den itibaren Adalet Ağaoğlu, Prof. Dr. Doğan Kuban, Prof. Dr. Emre Kongar, Ara Güler, Melih Cevdet Anday, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Adnan Varınca, Özlem Süer, Ümit Ünal, Seyhun Topuz, Genco Erkal, Nuri Bilge Ceylan, Mehmet Özbek, Selim İleri, Prof. Dr. Nevzad Atlığ, Yücel Paşmakçı, Ozan Sağdıç ve Orhan Pamuk, Neş'e Erdok ve Arif Sağ'a takdim edildi.

Ödülün takdim edildiği kurumlar arasında ise Ankara Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Folklor Kurumu, İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yer alıyor.