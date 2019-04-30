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Selçuklu başkentinin 'asırlık AVM'si Melike Hatun Çarşısı

Konya'da halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak anılan Tarihi Melike Hatun Çarşısı, yöresel lezzetlerin yanı sıra taze ve meyve sebzenin satıldığı bölümleriyle bir asırdır canlılığını koruyor.

Selçuklu başkentinin 'asırlık AVM'si Melike Hatun Çarşısı

Konya'da halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak anılan Tarihi Melike Hatun Çarşısı, yöresel lezzetlerin yanı sıra taze ve meyve sebzenin satıldığı bölümleriyle bir asırdır canlılığını koruyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 10:44
Selçuklu başkentinin 'asırlık AVM'si Melike Hatun Çarşısı

Selçuklu başkenti Konya'da, şehrin en kalabalık ve merkezi yerinde bulunan, halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı, bir asırdır canlılığını koruyor.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan ve günümüzde Hazreti Mevlana'nın kızı Melike Hatun'un adını alan asırlık çarşı, kentin yöresel lezzetleri "küflü peynir", "Konya gevreği"nin yanı sıra organik ürün arayan tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Taze meyve ve sebze kokan pazara girildiğinde günün erken saatlerinde tezgahını açıp, alıcı bekleyen pazarcıların tatlı telaşı karşılıyor.

Çarşıda köy ve beldelerinde yetiştirdikleri ürünleri satmak için bekleyen kadınları görmek ise artık pek mümkün olmuyor.

Kapalı bir pazar olan Tarihi Melike Hatun Çarşısı'nın ikinci ve üçüncü katlarından aşağıyı izlemek ise ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

"Kadınlar yok denecek kadar az"

Konya Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadınlar Pazarı'nın Konya'nın halen aktif olan en eski pazarlarından olduğunu söyledi.

Eskiden sadece değişik yerleşim yerlerinden gelen kadınların pazarcılık yaptığı bir alan durumunda olan çarşının günümüzde kimlik değiştirdiğini dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Adı üzerinde 'Kadınlar Pazarı'. Şimdi görüyoruz ki maalesef kadınlar yok denecek kadar az. Erkek egemen bir yer haline geldi. Aslına dönüp pazarda daha çok kadının pazarcılık yapmasını isterdim. İhtiyaç sahibi kadınlar olabilir, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveyi satmak isteyen kadınlar olabilir, burada ticaret yaparlarsa bu durum bizi mutlu eder. Eskiden insanlar bahçelerinde ne yetiştirirse onu burada satarlardı. Kiraz ve elmadan tutun da domates ve bibere kadar, ürettikleri her şeyi burada satarlardı. Bu insanlar da genellikle gerçek ihtiyaç sahipleri olurdu."

"Günümüzde AVM gibi"

Aktaş, gerek merkezi konumu gerekse kapalı bir mekan olması dolayısıyla çarşının ticari canlılık açısından alışveriş merkezleri ile yarıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde burası alışveriş merkezi gibi. Son yıllarda pazar özelliğinden uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Eskiden insanlarımız buraya evlerinde kuruttukları meyveleri getiriyordu. Ev yapımı reçeller burada satılırdı. Eskiden tamamen organik ürünler satılırdı. Hadim ve Bozkır gibi ilçelerin köylerinden otobüslerle gelenlerin kuru üzüm, pekmez, bal, reçel gibi ürünlerini sattıkları yerdi. Şimdi modernleşti ve AVM'lerle yarışır hale geldi. Burası şehrin merkezi. En önemli özelliği; son derece işlek bir yerde bulunması. Bu özeliğini halen koruyor." 

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