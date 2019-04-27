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Sedat Anar 'Ender Sesler'de kendi bestelerini çaldı

Bahçeşehir Üniversitesi BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleştirilen "Ender Sesler" dizisinin son konserinde sahne alan santur sanatçısı, eserlerini müzikseverler için icra etti.

Sedat Anar 'Ender Sesler'de kendi bestelerini çaldı

Bahçeşehir Üniversitesi BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleştirilen "Ender Sesler" dizisinin son konserinde sahne alan santur sanatçısı, eserlerini müzikseverler için icra etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 07:40
Sedat Anar 'Ender Sesler'de kendi bestelerini çaldı

Santur sanatçısı Sedat Anar solo ve enstrümantal konserinde "Suyun Ayak Sesi", "Sokak Sessizliği" ve "Biraz da Santur Anlatsın"ın arasında bulunduğu kendi bestelerini çaldı.

Anar, Bahçeşehir Üniversitesi BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleştirilen "Ender Sesler" dizisinin son konserinde sahne aldı.

BAUART Direktörü Jochen Jakob Proehl, konser dizisinde daha önce sahne alan sanatçılara ilişkin bilgi vererek, dizinin son konserinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Bu sefer sadece sesler değil çalgısı da ender bir çalgı oluyor." diyen Proehl, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapı Kredi Kültür Sanat Etkinlikler Yöneticisi Ahsen Erdoğan ise çok geniş bir müzik yelpazesinde dolaştıklarını belirterek, "Ender Sesler dizisi adı altında yedi ay boyunca çok fazla görmeye alışmadığımız sesleri sahneye taşıdık." dedi.

"Batı eğilimli müzikler de yer aldı doğu ezgilerini dinlediğimiz konserlerimiz de oldu." diyen Erdoğan, yeni dönemde de konserleri sürdürmek istediklerini kaydetti.

Sanatçı Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar ile birlikte, "Sokak Sessizliği", "Suyun Ayak Sesi", "Çölde Gece", "Biraz da Santur Anlatsın" ve Afganistan halk ezgisi gibi enstrümantal eserler icra etti.

Santuruyla Türkiye'de ve yurt dışında konserler veren, 2016'dan bu yana İstanbul'da yaşayan, ayrıca tiyatro oyunları ve film müzikleri de yapan Sedat Anar'ın, "Amak-ı Hayal", "Çağıraram Dost", "Ayrı Dilden Aynı Gönülden" ile geçen yıl çıkan "Suyun Ayak Sesi" gibi albümleri ve "Sokaknâme" adlı bir kitabı bulunuyor.

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Sedat
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