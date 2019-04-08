Sadri Alışık mezarı başında anıldı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık, vefatının 24. yılı dolayısıyla doğum gününde yad edildi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen törene, sanatçının oğlu Kerem Alışık, yönetmen Safa Önal ve Yılmaz Atadeniz ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık, babasını çok özlediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özlemek çok zor. Ölmek gibi ama öldürmeyen bir şey özlemek. Çok özlüyoruz. Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla. Ona da bir çare yok. Aslında hiçbir yere gittikleri de yok. Onlar hep aklımıza, kalbimize geliyor. Gidecek yerleri yok. Gelecek yerleri var. İyi ki varlar. İyi ki bu ülkeye, bu topluma, sanata bu değerli katkıları verdiler. Hepimize birer rol model, bir okul oldular. Bana bir konservatuvardılar. Onlardan öğrendiklerimizi öğreterek, tekrar öğrenerek yaşamaya devam ediyoruz. Bu çok güzel ve insanın maneviyatını destekleyen bir duygu."

Babası ile annesini hiç unutmadığının altını çizen Alışık, babasının hayatının filme alınması düşüncesinde olduğunu belirterek, "Otobiyografik filmler şu anda yapılmakta. Sadri Alışık bir döneme imza atmış bir insan değildi. Bir dönemdi. Dönemin ta kendisiydi. O nedenle de yapacağımız projelerin içinde var." dedi.

"Dostluğu, sevgiyi, böyle kayıplarla öğreniyorsunuz"

Senarist, yönetmen Safa Önal da, son derece duygulandığını ifade ederek, "En iyi 2 arkadaşınızı kaybediyorsunuz ama senelerdir onları unutmadan yaşıyorsunuz. Dostluk, sevgi, arkadaşlık nedir, böyle kayıplarla öğreniyorsunuz. Sadri şairdi. Aktörlüğü çok iyiydi, tartışılmazdı ama bir de şair tarafı vardı. Yaşarken de şair gibi yaşardı." diye konuştu.

Sadri Alışık için bir şiir de okuyan Önal, Alışık'ın vefalı, anlayışlı, hoş görülü olduğunu ve dünyaya güzel bir şekilde baktığını ifade etti.

Safa Önal, şunları kaydetti:

"Sete, sabahın en erken saatinde, en önce o giderdi. O beklerdi. En son o ayrılırdı. Ne kadar çok çalıştığını, yaptığı işe ne kadar önem verdiğini iyi bilenlerdenim. En büyük desteği de, Çolpan gibi bir karısı vardı. Çolpan'ın ağabeyi Attila İlhan, kayınbiraderiydi. Öyle bir ortamın insanıydı ve o ortam onu beslemekteydi. Ona artılar getirmekteydi. Kendisine giden senaryoları önce Çolpan okurdu. Çolpan, ismiyle müsemma. Kıyafetlerini de o seçerdi."

Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilen törende, katılımcılara aşure ikram edildi.

Sadri Alışık kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okul piyeslerinde rol alan Alışık, İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra, bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne devam etti.

Amatör olarak 1939'da sahne tozunu yutan Alışık, profesyonelliğe ise 4 yıl sonra "Raşit Rıza Topluluğu Tiyatrosu"nda adım attı. Alışık, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki "Küçük Sahne"nin yanı sıra "Karaca", "Site", "Çevre", "Oda", "Kent", "Oraloğlu" tiyatrolarının çok sayıda oyununda yer aldı.

Tiyatrodan sinemaya ilk adımı 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle atan ve daha çok eğri selamıyla "Turist Ömer", bir türlü gol atamayan "Ofsayt Osman" karakterleriyle dikkati çeken Alışık, hayatı boyunca rol aldığı yüzlerce filmle seyirciyi bazen güldürdü, bazen ağlattı.

Sadri Alışık, fakir ama gururlu, neşeli ve zeki, mülayim aynı zamanda kararlı karakterlere hayat verirken, filmlerde kullandığı replikler seyircinin diline pelesenk oldu. Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Çolpan İlhan'la 1959'da dünya evine giren Alışık'ın oğlu Kerem 1960'da dünyaya geldi.

Alışık, "Afacan Küçük Serseri"deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği "Yengeç Sepeti"ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan sanatçı, 18 Mart 1995'te hayata gözlerini yumdu.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Alışık, ailesinin öncülüğünde her yıl adına düzenlenen, "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"yle yaşatılıyor.

Başlıca filmleri

Sadri Alışık'ın rol aldığı başlıca filmler şöyle:

"Günahsızlar" , "Çakırcalı Mehmet Efe", "Vatan ve Namık Kemal", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Tanrı Şahidimdir", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Battal Gazi Geliyor", "Yalnızlar Rıhtımı", "Hicran Yarası", "Küçük Hanımefendi", "Küçük Hanımın Şoförü", "Ayşecik Yavru Melek", "Küçük Hanım Avrupa'da", "Helal Olsun Ali Abi", "Ayşecik Çıtı Pıtı Kız", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Avare", "Turist Ömer", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Berduş Milyoner", "Ah Güzel İstanbul", "Turist Ömer Almanya'da", "Bitirimsin Abi", "Serseri", "Kız Kolunda Damga Var", "Agora Meyhanesi", "Ağlama Değmez Hayat", "Turist Ömer Arabistan'da", "Altın Kalpler", "Ah Müjgan Ah", "Darıldın mı Cicim Bana", "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Afacan", "Kavanoz Dipli Dünya", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", "Ayıp Ettin Şemsettin", "Turist Ömer Boğa Güreşçisi", "Gelinlik Kızlar", "Afacan Harika Çocuk", "Balıkçı Osman", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ne Hakem", "Ben Sana Mecburum", "Saffet Beni Affet", "Çapkın Baba", "Kız Babası", "Yengeç Sepeti."