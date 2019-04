'Rock yıldızlarından İslam alimlerine fotoğraf yolculuğu'

Kariyerine 1960'lı yıllarda Bob Dylan, Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Doors ve The Who gibi rock müziğin yıldızlarını fotoğraflayarak başlayan Sanders, 1970'li yıllarda yaşadığı manevi arayışın ardından ziyaret ettiği Hindistan ve İslam coğrafyasından etkilenerek Müslüman oldu.

Türkiye'de de ilk kişisel sergisini açan Sanders, fotoğraf sevgisine ve yaşamına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte rock yıldızlarının fotoğrafını çektiğini, insanların Müslüman olmasına şaşırdığını belirterek, "İnsanlar, bunun çok büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyorlar. Benim jenerasyonum için rock yıldızları, zamanın şairleri gibiydi. Zamanla daha manevi şeylerle ilgilenmeye başladım. Bu yüzden farklı dinleri araştırmaya başladım. Fotoğraflarım da her zaman benim bu yolculuğumu takip etti." diye konuştu.

Peter Sanders, İslam diniyle tanıştığı dönemde hiçbir şeyde aşırılık olmadığını, bu yüzden geçişin kendisi için kolay olduğunu söyleyerek, farklı görüntüler ve farklı kültürlere sahip olsalar da cömertlik ve misafirperverliğin Müslümanları birleştirdiğini dile getirdi.

"Her zaman yaptığım işi artık farklı bir dünyada yapıyorum"

Müslüman ülkelere yaptığı ziyaretlerin İslam dini hakkında kendisine geniş bir perspektif kazandırdığının altını çizen Sanders, "Müslüman olduktan sonra farklı insanları çekmeye başladım ama aslında fotoğraf çekme süreci aynıydı. İnsanlarla birebir görüşüyorsun ve bu bazı şeyleri anlamanı sağlıyor. Özne farklı olabilir ama süreç aynı. Bu birebir geçirilen süreçte bir şekilde karşındaki insanla bağ oluşuyor. Onlarla empati kuruyorsun." ifadelerini kullandı.

Başarılı fotoğrafçı, Müslüman olduktan sonra da fotoğraf çekmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Halen her zaman yaptığım işi yapıyorum. Sadece artık farklı bir dünyada yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan bir ailede dünyaya geldiğini kaydeden Sanders, içinde doğduğu inancın kendisini yeterince tatmin etmediğini ve aynı dönem birçok insanın farklı dinleri araştırdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

'Rock yıldızlarından İslam alimlerine fotoğraf yolculuğu'

"Bir arayışa çıktım. Asıl ilginç olan, İslam'ı kabul ettikten sonra Fas'ta harika bir alimle tanışmaya gittim. Yaklaşık 100 yaşındaydı. Bana söylediği ilk şey şu oldu; 'Şimdi iki öğretmenin var. Biri İsa biri de Muhammed.' Benim geldiğim yeri, geldiğim dini ayırmadı. Onu da kattı içine. Bu bence olması gereken. Çünkü hepsi birbirine bir şekilde bağlı. Hepsi Allah'ın habercisi, hepsi peygamber. Aralarındaki bağı anlamamız gerek. Farklı uygulamaları olabilir. Farklı bir şekilde ortaya çıkmış da olabilir. Ama inanç anlamında hepsi aynı. İnsanlar tek bir Allah'a inanıyorlar."

"Birleşmek için bir yol bulmalıyız"

Peter Sanders, ziyaret ettiği ülke ve şehirlerde, daha önce hiç fotoğrafı çekilmemiş İslam alimlerini fotoğrafladığına işaret ederek, çok mütevazi olan bu kişilerin İslam'ın gerçek yüzünü temsil ettiklerini kaydetti.

Son dönemde Müslümanlığın, aşırıya kaçan ve öfkeli insanlar üzerinden yansıtıldığını, bunun yanlış olduğunu vurgulayan Sanders, şunları söyledi:

"Bu gösterilen, İslam olmamakla birlikte tamamen İslam'ın karşıtı bir şey. Oysa bu insanlar (Müslümanlar) sadece barıştan konuşan kişiler değil. Onlar barışın kendisi. Barış onlardan yayılıyor. Kim olursan ol sana karşı çok büyük bir merhametleri var. Ne yapmış olursan ol seni kabul ediyorlar ve senin için dua ediyorlar. İşte bu gerçek İslam. İslam'ın gerçek yüzü, bir şey yaptığını iddia edenler değil, saklanan, sessizce çalışıp ibadet eden, insanlara hizmet eden insanlar. Onlar tevazu sahibi."

Fotoğraf sanatçısı Sanders, mülteci kamplarında yaşayanların fotoğraflarını çektiğini de söyleyerek, mültecilerle empati yapmanın gerekliliğini dile getirdi.

Mültecilerin savaşın bir sonucu olduğuna dikkati çeken Sanders, "Yaşlılar, çocuklar, kadınlar hep mağdur. Dünya neden hala savaşıyor bunu düşünmeliyiz. Bu kadar zamandan sonra hala ne için kavga ediyoruz? Zamanın başlangıcından beri devam ediyor bu. İnsanlar sorunları savaşarak ve öldürerek çözmeye çalışıyorlar. Hepimiz insanız. Hepimiz Adem'den geldik ve birbirimize bağlıyız. Kim olduğumuza bakmadan, bunu anlamalı ve birleşmek için bir yol bulmalıyız." dedi.

"Peygamberimizin bakış açısına şimdi de ihtiyacımız var"

Son dönemde yaşanan terör saldırılarına değinen Sanders, şunları kaydetti:

"Hazreti Muhammed'in hayatına bakarsanız, yaptığı her şey anlaşmaya varmak ve çözüm üretmek, savaşlara ve bu tür şeylere engel olmak üzerine. Sadece insanlar için dua ediyor ve sorunları çözmeye çalışıyor. Onun bakış açısına şimdi de ihtiyacımız var."

Peter Sanders, İslam dünyasının alevler içinde kaldığını vurgulayarak, "Tek konumuz, temel amacımız barış olmalı. Bakın dünyada neler oluyor. Bunu durdurmalıyız ve bu sizin nesle bağlı. Yeni neslin bir şekilde barışa kucak açması gerek. Hangi formda olursa neyi ifade ederse etsin barış yapıcı insanlar olmalıyız. Savaş yapıcı değil." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca her zaman belirli konular üzerinde çalıştığının altını çizen ünlü fotoğrafçı, İslam dünyası, Çin'de veya İngiltere'de yaşayan Müslümanlar gibi konuları işlediğini aktardı.

Taksim Sanat'ta devam eden ve bugüne kadar çektiği en güzel karelerinden derlenen özel koleksiyonunun yer aldığı sergiye değinen Sanders, daha önce yaptığı bütün işleri birbirine bağlayan bir sergi açma fikriyle İstanbul'a geldiğini belirtti. Sanders, "Bir fotoğrafçı, kariyerinde 50 yılı geride bırakınca, geçmişi kapsayan bir şey yapmayı düşünmeye başlıyor." dedi.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.