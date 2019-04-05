Polisin gülen yüzünü radyo dinleyicisiyle buluşturuyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Türkiye Polis Radyosu, kısa dalgayla 1952 yılında yayın hayatına "merhaba" dedi.

Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak 24 saat boyunca yayın yapan Türkiye Polis Radyosu, dinleyicilerin en çok tercih ettiği radyolar arasına girmeyi başardı.

Arşivinde 61 bin şarkı ve 12 bin plak bulunan Polis Radyosu, "Türkiye'nin reklam almayan tek radyosu" olarak yayın hayatını sürdürüyor.

64 il ve 15 ilçede karasal yayın yapan Türkiye Polis Radyosu, "www.polisradyosu.pol.tr" adresinden, akıllı telefonlardan ve Türksat 4A uydusundan da dinlenebiliyor.

Radyoda müzik aralarında yayımlanan kamu spotlarıyla vatandaşlar suç ve suçluya karşı bilgilendiriliyor. Dinleyiciler, "0 552 155 00 06" numaralı telefon hattından WhatsApp aracılığıyla şarkı isteğinde bulunabiliyor.

"Kamu spotlarıyla vatandaşları bilgilendiriyoruz"

Türkiye Polis Radyosu Amiri Komiser Yardımcısı Emre Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Teşkilatını tanıtmak amacıyla spordan sanata kadar birçok dalda program yaptıklarını, zengin müzik arşivleriyle de farklı kesimden pek çok dinleyiciye ulaştıklarını ifade etti.

Diğer radyo kanallarıyla Polis Radyosu arasındaki farklılıklara değinen Yüksel, "En önemli özelliğimiz, reklam almamamız. Reklam almayışımızın yanı sıra iki şarkıda bir kamu spotu yayınlıyoruz. Tabii insanları sıkmayacak şekilde 20-25 saniye süreyle. Halkımız bilgilendiriliyor bu şekilde. Trafikten narkotiğe kadar kısa kısa bilgiler veriliyor." diye konuştu.

Yüksel, yayınlanan kamu spotlarının vatandaşlar üzerinde olumlu etkileri olduğuna ilişkin geri dönüşler aldıklarını da anlattı.

Dinleyicilerden şarkı istekleri geldiğini belirten Yüksel, her gün 12.00-14.00 saatleri arasında yayımlanan "Dinleyici İstekleri" programını, yoğun istek üzerine akşam saatlerinde de yapmaya başladıklarını kaydetti.

Yüksel, "Dinleyici İstekleri' programı o kadar geçmişe dayanıyor ki eskiden istekler mektuplarla alınırmış. Şu anda teknolojinin de ilerlemesiyle WhatsApp hattımızdan sürekli istek alıyoruz." dedi.

"Polisin diğer yüzünü radyoda anlatıyoruz"

Radyoda iletişim fakültesi mezunları ile polislerin bir arada görev yaptığını anlatan Yüksel, "Her zaman sokaktaki polis arkadaşlarımızı gören insanlara polisin diğer yüzünü anlatma fırsatını radyoda güzel bir şekilde bulabiliyoruz. Halkla iç içe olunduğunu, Emniyet Teşkilatının çalışma alanlarını burada anlattığımız için güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, radyoya konuk olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personelin de kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları anlattıklarını söyledi.

Meslektaşlarının ve vatandaşların Polis Haftası'nı kutlayan Yüksel, vatandaşlardan Türkiye Polis Radyosu'nu dinlemeye devam etmelerini istedi.

20 yıldır Polis Radyosu mikrofonlarından sesleniyor

Radyonun en eski spikerlerinden Haluk Haspolat da 20 yıl önce polis okulunda okuduğu sırada yapılan seçmelerin ardından radyoda çalışmaya başladığını söyledi.

Amatör olarak müzik yaptığını ve korolara katıldığını anlatan Haspolat, "Müziğe ve edebiyata olan yakınlığım dolayısıyla Polis Radyosunda büyük bir zevkle göreve başladım. İnsan bir işi aşkla yapıyorsa zaten ister istemez başarı da hemen akabinde geliyor. Ben iletişim fakültesi mezunu değilim, kamu yönetimi bölümü mezunuyum. Ama buradaki büyüklerimiz, bize işi en iyi şekilde öğretmeye çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

Polis olduklarını öğrendiğinde şaşıranlarla karşılaştıklarını da aktaran Haspolat, "Polis Teşkilatı içerisinde güzel sanatların pek çok dalıyla uğraşan sevgili meslektaşlarımız var. Aslında bizlerin bu tür vasıfları da var. Bunları göstermek açısından radyomuzun, halkla iletişimde çok güzel aracılık ettiğini düşünüyorum." dedi.

Haspolat, polis meslektaşlarının vatandaşa karşı saygılı olduklarına işaret ederek "Bizler, sizlerden biriyiz aslında. Kiminizin kardeşi, kiminizin bir akrabası, aileden biriyiz, ailenin içindeniz. Aileden birisi olarak kendimizi her zaman vatandaşımıza çok yakın hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan'da 174. yaşını kutlayacağını belirten Haspolat, 174 yıldır vatandaşa hizmet etmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.