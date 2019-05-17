Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86970
ALTIN
250.756
DOLAR
6.0498
STERLİN
7.7268
EURO
6.7606
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48...
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük...
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...

Pink Martini İstanbul'da konser verdi

ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Pink Martini İstanbul'da konser verdi

ABD'li müzik grubu Pink Martini, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 09:32
Pink Martini İstanbul'da konser verdi

Dünya turnesi kapsamında İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alan Pink Martini, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Daha önce de geldikleri İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı.

Söyledikleri şarkılara ilişkin bilgiler veren Forbes, bazı şarkılarda gruba eşlik etmesi için dinleyicilerden bir kısmını sahneye davet etti.

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas Yolanda", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" gibi şarkıların seslendirildiği konserde "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılar da yer aldı.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, 17 Mayıs'ta İzmir, 18 Mayıs'ta Adana, 20 Mayıs'ta Ankara ve 21 Mayıs'ta Konya'da konser verecek.

Anahtar Kelimeler:
PinkMartini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yeniden Doğuş' operasının dünya prömiyeri yapıldı
'Yeniden Doğuş' operasının dünya prömiyeri yapıldı
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Cannes'da 'Türkiye' gecesi
Cannes'da 'Türkiye' gecesi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim