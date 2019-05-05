Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.258
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8300
EURO
6.6727
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...

Paha biçilemeyen tespih ve hat eserleri sergide buluştu

Tolga Arslan'nın 12 yılda biriktirdiği, değeri bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tespihler ve Avni Nakkaş'ın değeri 17 bin liraya varan hat eserlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Paha biçilemeyen tespih ve hat eserleri sergide buluştu

Tolga Arslan'nın 12 yılda biriktirdiği, değeri bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tespihler ve Avni Nakkaş'ın değeri 17 bin liraya varan hat eserlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 08:34
Paha biçilemeyen tespih ve hat eserleri sergide buluştu

Tolga Arslan'nın 12 yılda biriktirdiği, değeri bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tespihler ve Avni Nakkaş'ın değeri 17 bin liraya varan hat eserlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Ankara Sanat Galerisi'nde açılan sergide, özel taşlardan imal edilen ve değeri bin lira ile 100 bin lira arasında değişen el emeği 350 adet tespih ve 17 bin liraya kadar ulaşan birbirinden değerli 55 adet hat eseri meraklılarının ilgisine sunuldu.

AA muhabirine bilgi veren koleksiyoncu Arslan, tespihleri 12 yılda dünyanın farklı ülkelerinden toplandığını belirterek "Burada, Osmanlı zamanından kalan eserler var. Bunun yanında, 1945-1950 yılları arasında Almanya'da üretilen malzemelerden ustalara vererek tespihler yaptırdık. Burada birçok örnek görebilirsiniz." dedi.

Hattat Avni Nakkaş ise eserlerini bir yılda tamamladığını söyleyerek "Ankara'da böyle bir sergi açtığımız için mutluyuz. Bu sanata ilgi duyan herkesin gelip görmesini istiyoruz." çağrısında bulundu.

Tespih ve hat sergisi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Tesbih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor
Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor
İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a teşekkür
İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a teşekkür
Asistanının gözünden Ara Güler
Asistanının gözünden Ara Güler
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim