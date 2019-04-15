Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95956
ALTIN
239.735
DOLAR
5.8001
STERLİN
7.5991
EURO
6.5613
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden...
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MEB'den yeni dijital içerik platformu
MEB'den yeni dijital içerik platformu
Beşiktaş doludizgin
Beşiktaş doludizgin
Ve Rıza kayaalp 9. kez avrupa Şampiyonu
Ve Rıza kayaalp 8. kez...

Nuri Bilge Ceylan Şanghay Film Festivali'nde Jüri Başkanı olacak

Başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 15 Haziran'da başlayacak "Şanghay Uluslararası Film Festivali"nde jüri başkanlığını üstlenecek.

Nuri Bilge Ceylan Şanghay Film Festivali'nde Jüri Başkanı olacak

Başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 15 Haziran'da başlayacak "Şanghay Uluslararası Film Festivali"nde jüri başkanlığını üstlenecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 12:51
Nuri Bilge Ceylan Şanghay Film Festivali'nde Jüri Başkanı olacak

"Bir Zamanlar Anadolu'da", "Üç Maymun", "Uzak", "İklimler" ve "Ahlat Ağacı" filmlerinin ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, "Şanghay Uluslararası Film Festivali"nde "Golden Goblet Ödülleri"ni veren jüride görev alacak.

Festivalden yapılan açıklamada, Türkiye'nin "ulusal hazinesi" olarak tanımlanan Ceylan'ın bugüne kadar 6 filmiyle katıldığı Cannes Film Festivali'nde, En İyi Yönetmen, En İyi Film ve Jüri Ödülü sahibi olduğu kaydedildi.

Ceylan'ın yönetmen olarak özgün bir film dili olduğunun da altı çizilen açıklamada, "Yaşam yolculuğunu derin objektifiyle betimliyor, felsefi düşüncesini tam olarak ifade ediyor ve yaşamın gerçek yüzünü şiirsel kelimelerle ve edebi bir anlatımla sessizce gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Bugüne kadar Luc Besson, Chen Kaige, Wong Kar-wai, Danny Boyle, John Woo, Jean-Jacques Annaud, Tom Hooper, Gong Li, Andrei Zvyagintsev, Emir Kusturica, Cristian Mungiu ve Jiang Wen'in jüri olarak görev yaptığı festival 24 Haziran'da sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Nuribilgeceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor
Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor
Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri sahiplerini buldu
Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Kopenhag'da sahne aldı
Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Kopenhag'da sahne aldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim