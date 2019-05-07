Nuri Bilge Ceylan'ın eserleri Baksı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, eserleriyle Bayburt'a konuk oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ceylan'ın 2003 ve 2013 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan ve Dirimart'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Baksı Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Usta yönetmenin sinema ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenliliğin ve çok katmanlılığın bir kutlaması düşüncesi üzerine hazırlanan sergi, sanatçının yapıtlarıyla kırsala olan yolculuk olarak değerlendiriliyor.

"Babamın Dünyası" ve "Sinemaskop Türkiye" başlıklarıyla iki bölümde sergilenen eserler, 25 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Yurt içinde ve dışında birçok kez fotoğrafları sergilenen Nuri Bilge Ceylan'ın "Sinemaskop Türkiye" serisi en son geçen yıl ağustos ayında Saraybosna'da yer alan Bosna Hersek Ulusal Galerisinde izleyiciyle buluşmuştu.

Nuri Bilge Ceylan kimdir?

Kendi sinemasında olduğu gibi fotoğraflarında da yaşamı bir zamanlar katmanı olarak ele almaya çalışan Ceylan, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sinema eğitimi alan Ceylan'ın "Koza" adlı yapımı, 1995'de Cannes Film Festivalinde yarışma için seçilen ilk Türk kısa filmi oldu.

Ceylan, 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan "Kasaba"yı, 1999'da ise otobiyografik izler de taşıyan "Mayıs Sıkıntısı"nı çekti. 2002 tarihli "Uzak" filmiyle "56. Cannes Film Festivali"nde "Büyük Jüri Ödülü"ne değer görülen Ceylan, "59. Cannes Film Festivali"nde de "İklimler" adlı filmiyle "Fipresci Ödülü"nü aldı.

Yönetmen koltuğuna 2008'de oturduğu "Üç Maymun" ile de "61. Cannes Film Festivali"nde "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Nuri Bilge Ceylan, "64. Cannes Film Festivali"nde "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle "Büyük Jüri Ödülü"ne layık görüldü. Ceylan, "67. Cannes Film Festivali"nde ise en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi "Kış Uykusu" adlı filmiyle aldı.

Usta yönetmen ayrıca "24. Saraybosna Film Festivali"nde "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Festival kapsamında, Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu", "Mayıs Sıkıntısı", "Uzak", "İklimler" ve "Kasaba" fimleri de sinemaseverlerle buluştu. Ceylan, geçen yıl "Ahlat Ağacı" adlı filmiyle de "91. Akademi Ödülleri"nde "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Türkiye'nin adayı olmuştu.