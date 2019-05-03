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Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül

Nuh Tepesi, New York'taki Tribeca Film Festivalinde "en iyi senaryo" ve "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül

Nuh Tepesi, New York'taki Tribeca Film Festivalinde "en iyi senaryo" ve "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 09:35
Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül

Nuh Tepesi adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivalinde 2 ödül aldı.

Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Nuh Tepesi, New York'ta 24 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs Pazar günü sona erecek olan Tribeca Film Festivalinde iki ödülün sahibi oldu.

Ertürk "en iyi senaryo" ödülüne layık görülürken, Ali Atay da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Tribeca Film Festivalinde, Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler." denildi.

Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosunda Atay'ın yanısıra, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir gibi isimler de yer alıyor.

Son Güncelleme: 03.05.2019 09:37
Anahtar Kelimeler:
NuhTepesi
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