'Ney in Ethno Jazz' albümünün lansmanı yapıldı

Neyzen Burcu Karadağ, "Ney in Ethno Jazz" isimli ikinci albümünün tanıtım konserinde müzikseverlerle buluştu.

Babylon'daki konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan genç sanatçı, sanatsal anlamda şimdiye kadar klasik şeyler yaptığını ve artık sıra dışı eserlere imza atmak istediğini söyledi.

Karadağ, her gün daha değişik şeylere imza atmanın ve yaptıklarının üzerine yeni bir şeyler koymanın kendi karakterini yansıttığını dile getirdi.

"Yurt dışındaki caz festivallerinde neyi, nasıl duyurabiliriz?" sorusunun cevabı olarak bu albümün ortaya çıktığını kaydeden Karadağ, "Caz müzik dünyada çok yükselen bir trend. Son yıllarda 'Ethno Jazz' da birçok insan tarafından sevilen ve beğenilen bir müzik türü haline geldi. Benim yapabileceğim dünya müziği türüne de çok uygundu ve bu yüzde Alafsar Rahimov ve Etibar Asadli ile konuşarak, bu birbirinden değerli müzisyenleri bu albümle bir araya getirdim." dedi.

Türk ve Azeri türkülerinden oluşan repertuvara albümde yer verdiklerini vurgulayan Karadağ, şu bilgileri verdi:

"Farklı müzik türleriyle, bildiğimiz birçok türküyü caz formatında ve ilk defa bir kadın neyzenin solistliğinde dinleyeceksiniz. Gerçekten çok sıra dışı bir icra olduğunu söyleyebiliriz. Ney her zaman insanları dinlendiren ve huzur veren bir enstrüman olmasıyla biliniyordu ama ben şimdiye kadar insanları çok ağlattığımı düşünüyorum. Biraz da insanlara neyle enerji vermek, gülümsetmek, hareketlendirmek, canlandırmak istedim."

Burcu Karadağ, neyin Türkiye'de klasik ve tasavvuf müziğinin bir enstrümanı olarak algılandığını ancak uluslararası arenada bir flüt çeşidi olarak görüldüğünün altını çizerek, "Tabii ki bu, ben dünya müziği yaptığım zaman neyin değerini düşürüyorum, demek değildir. Bu, daha fazla insan topluluğuna neyi ve bunun beraberindeki Hazreti Mevlana kültürünü, söylemlerini, tasavvufu ve mevleviliği anlatmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir kadın neyzenin, neyi caz müziğiyle birleştirmesinin ve caz müziği çalınan bir mekanda albüm tanıtımı yapıyor olmasının yadırganabileceğine de işaret eden genç sanatçı, "Gelebilecek tepkilere son derece hazırlıklıyım. Meseleye dünya platformundan bakıyorum. Bu nedenle neyin değerini düşürmediğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kara Üzüm Habbesi", "Alma Attım Nar Geldi" gibi türkülerin yanı sıra Azeri türkülerinin de ilk kez caz yaklaşımıyla enstrümantal olarak yorumlandığı albümde ayrıca, Neşet Ertaş'ın "Kendim Ettim Kendim Buldum" adlı eseri de Burcu Karadağ tarafından seslendirildi.

Karadağ'a albümde, Azerbaycanlı genç piyanist Etibar Asadli, perküsyon sanatçısı Mehmet Akatay, Kafkasların enstrümanı balaban ve tütekin üstadı Alafsar Rahimov ile kontrbas sanatçısı Enver Muhammedi eşlik etti.

Sanatçı, bugün Ankara CernModern'de başkentli müzikseverlerle buluşacak.