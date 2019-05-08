'Nemrut'u herkes görmeli'

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na, karların eriyip turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşi Karen Blumenschein de "dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'na hayran kaldı.

Cooter ve eşi Karen Blumenschein, Adıyaman ziyaretleri kapsamında merkezde Perre Antik Kenti, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve son olarak Nemrut Dağı'nı gezdi.

Nemrut Dağı'na yaklaşık 800 metre yürüdükten sonra doğu ve batı terasındaki heykelleri inceleyerek güneşin batışını izleyen Cooter ve eşi, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Cooter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada birçok yeri gezip, gördüklerini fakat Adıyaman'ın kendisini şaşırtan bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Adıyaman'da harika yerlerin olduğunu aktaran Cooter, "Adıyaman'da mükemmel tarihi eserler var. Bu tarihi eserler dünyada birçok yerde yok. Onun için Adıyaman, çok daha fazla önemi hak ediyor. Dolayısıyla Adıyaman'da gezilecek görülecek birçok yer var. Adıyaman'ın iyi yerlere gelmesi gerektiğini ve bunu hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

"Herkes gelip, görmeli"

Büyükelçi Chris Cooter, çok yakın zamanda Göbeklitepe'de de bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Aslında bölgenin tamamı bir dünya harikası. İşte Göbeklitepe, 11 bin yıl önce medeniyetin başladığı yer olarak görülüyor. Göbeklitepe dünyada ve Türkiye'de çok bilinen bir yer değil umut ediyorum ki 2019'un Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesinden sonra hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen ve tanınan bir yer olur. Umarım insanlar Göbeklitepe ve Nemrut'un tarihi güzelliği ve zenginliğini görmeye ve paylaşmaya gelir. 2019 yılının gelecek yıllardan çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Adıyaman'da harika yerler, mükemmel misafirperverlik ve insanların barışçıl olduğunu gördüm. Nemrut'u herkesin gelip görmesi gerektiğine inanıyorum."

Cooter'in eşi Karen Blumenschein de Adıyaman'a gelmeden önce özellikle Nemrut Dağı ile ilgili bilgisinin olduğunu ifade etti.

Adıyaman'da mükemmel ve harika yerlerin olduğunu keşfettiklerini anlatan Blumenschein, "Gerçekten gözlerimize inanamadık. Adıyaman'ın çok güzel yerleri var. Özellikle anne ve babam gezmeyi çok sevdiği için onların da burada olmasını isterdim." diye konuştu.

"Turizm patlaması olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Nemrut Dağı'nda bu yıl zorlu kış dönemi geçtiğini söyledi.

Nemrut Dağı yolunun açıldıktan sonra 5-6 kez tekrar kapandığını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

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"Nisan ayı turizm sezonunun başlangıcıdır. Geçen yıl Nemrut Dağı'na nisan ayında 12 bin yerli turist 800 yabancı turist gelmişti. Bu yıl aynı dönemde yerli ve yabancı turist sayısı 20 bini geçti. Bu yıl turizm sezonunu çok iyi geçeceğini umut ediyorum. Kanada Büyükelçisi Chris Cooter'in Adıyaman'ı ziyaret etmesi bizim için büyük bir şans. Çok yakın bir gelecekte turizm patlaması olacak. Bu yılki turist hedefimiz 200 bini geçecektir."