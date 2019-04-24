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Murat Kekilli Suriye'de 23 Nisan konseri verdi

Şarkıcı Murat Kekilli, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği çocuk şenliğinde konser verdi.

Murat Kekilli Suriye'de 23 Nisan konseri verdi

Şarkıcı Murat Kekilli, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği çocuk şenliğinde konser verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 10:22
Murat Kekilli Suriye'de 23 Nisan konseri verdi

Kütahya ve Sakarya Genç iHH'nın, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez Siccu Kampı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği çocuk şenliğine yaklaşık 5 bin çocuk ve ailesinin yanı sıra Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, AFAD yetkilileri ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer katıldı. 

Suriye'de uzun süre sonra ilk konserini veren Murat Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'de Azez'deyiz. Yaklaşık bir ay önce bölgeyi ziyarete geldiğimizde, burada zor yaşam koşulları olduğunu gördük. Özellikle savaştan en fazla etkilenenin çocuklar ve kadınlar olduğunu gördük. 23 Nisan Türkiye'de çocuk bayramı olarak kutlandığı için bölgedeki yetkililerle Suriyeli çocuklara konser verme fikri doğdu." dedi.

Kekilli, Suriye'deki çocukların büyük travma yaşadıklarını ve acil terapiye ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Konser yapma kararı aldık. Bu fikri herkes sıcak karşıladı. İHH ve bölgedeki yetkililer dahil herkesin yardımını aldık bu konuda." şeklinde konuştu.

23 Nisan'ın Azez'de de çok coşkulu kutlandığını söyleyen Kekilli, şunları kaydetti:

"Burası Azez burada da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlanıyor. Aynı Türkiye'deki gibi kutlanıyor. Hatta daha coşkulu kutlanıyor diyebilirim. Bizi çok güzel ağırladılar, çok sıcak davrandılar. Konserde emeği geçen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben 23 Nisan'ı ülke toprakları dışında kutladığımız için çok mutluyum. Dünyanın her yeri insanlığa ait. Keşke insan çocuk gözüyle bakabilse. Bugün en azından onların gözüyle bakmayı hedefledik. Umarım başarmışızdır. Sanat camiasına bu konularda çok büyük görevler düşüyor. Neticede kanaat önderleri, vizyon sahipleri bu insanlar. Suriye'ye gelsinler buradaki halkın terapiye ihtiyacı var. Sanat da iyi bir terapi aracı. Kullansınlar bunu. Her şey maddi karşılıkla ölçülmemeli. Bazı şeyler Allah rızası için yapılmalı. Ben garanti veriyorum çok daha mutlu olacaklar."

Anahtar Kelimeler:
Muratkekili
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