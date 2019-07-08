'Mitolojik ada'nın efsaneleri turistleri karşılıyor

Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan ada, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Adada, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca temsili Herkül ve Amazon kadını gösterilerinin yanı sıra Yunanlı gemiciler Argonotlar ile Saka Türklerinin karşılaşması canlandırılıyor.

Manastır harabesi ve şarap fıçısı gibi tarihi kalıntıların yer aldığı 39 dönüm alana sahip ada, yaklaşık 30 türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Turistlere rehber eşliğinde gezinti rotasında bu özellikler anlatılıyor.

Ada gezintisi yapan turistler, ağaçlardaki tepeli karabatak, siyah karabatak, çil karabatak, gümüş martı ve küçük gümüş martılarının yuvalarını yakından görme şansı yakalıyor.

Giresun Adası'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için başvuru işlemi Giresun Valiliğince Kültür ve Turizm Bakanlığına yapıldı.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun Adası'nın 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Tarihte "Aretias" ve "Ares" isimleriyle anılan adanın birçok mitolojik efsaneyi barındırdığını belirten Uzuner, adanın kültürel yönden de zengin olduğunu kaydetti.

Uzuner, bunların en bilineninin savaşçı Amazon kadınlarının adayı üs olarak kullanması olduğuna işaret ederek, "Adayı üs olarak kullanarak buradan hem deniz seferleri hem de çevredeki bölgeleri koruma altına alma hem de denizden gelen tehlikeleri savuşturma anlamında kullandıkları ifade ediliyor." dedi.

Herkül'ün altın postu aramak için yaptığı yolculukta Giresun Adası'na da uğradığının mitolojik hikayede yer aldığını aktaran Uzuner, "Adada Herkül, kanadından ok atan kuşlarla savaşıyor. Tepeli karabataklar Giresun Adası'nda yaşıyorlar, mitolojideki kanadından ok atan kuşların gravürleri ve çizimlerine de tepeli karabataklar çok benziyor." diye konuştu.

Uzuner, günümüzde Giresun Adası'nın bir turizm adası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz'de üzerinde insan yaşayabilen tek ada, içerisinde tarihi kalıntılar mevcut. Adaya tekne turları düzenleniyor, yine bu mitolojik efsaneler de canlandırıyor. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi adaya gelen turist gruplarına yönelik gösteri yapıyor. Adada yapılan gösteri teatral bir etki sağlıyor, tabii ki bu da gelen turistlerin ilgisini çekiyor."

"Bizi gördüklerinde çok şaşırıyorlar"

Adada Yunanlı gemici Argonot'u canlandıran Fikret Öğüt ise insanların uzaktan kendilerini gördüğünde cansız manken sandıklarını ifade ederek, "Bizi gördüklerinde, karşılaştıklarında ve fotoğraf çektirdiklerinde gerçek olduğumuzu anlıyorlar. Çok şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar, buranın tarihini öğreniyorlar, Amazonların, Argonotların, Saka Türklerinin burada yaşayışlarını öğrenip mutlu oluyorlar." dedi.

Temsili Amazon kadını Duygu Aydın da ziyaretçilerin korku ve şaşkınlık yaşayabildiğini dile getirerek, "Tabii yanımıza geldiklerinde alışıyorlar, bizimle fotoğraf çektirip seviniyorlar. Biz de gelen turistler için milattan önceyi canlandırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.