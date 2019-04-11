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Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Osmanlı döneminde yaşayan, 90 yıllık ömrüne 350'yi aşkın eser sığdıran Mimar Sinan'ın yapıtlarında, doğup büyüdüğü Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nden izler dikkati çekiyor.

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Osmanlı döneminde yaşayan, 90 yıllık ömrüne 350'yi aşkın eser sığdıran Mimar Sinan'ın yapıtlarında, doğup büyüdüğü Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nden izler dikkati çekiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 09:51
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Kayseri'nin Ağırnas köyünde 1490'da doğan Mimar Sinan, sadece Anadolu'da değil Halep, Şam, Budin gibi Osmanlı topraklarında da çeşitli eserler yaptı.

Prut Nehri'nde 13 günde kurduğu köprüyle Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazanan ve başmimarlığa kadar yükselen Sinan, cami, mescit, medrese, darülkurra, türbe, imaret, hastane, suyolu, köprü, kervansaray, saray, mahzen ve hamam olmak üzere 350'yi aşkın esere imza attı.

Eşsiz mimari eserleriyle dünyanın dört bir yanında tanınan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588'de 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Mimar Sinan'ın eserlerine ilham kaynağı olan 3000-3500 yıllık tarihe sahip Ağırnas Mahallesi ise görkemli taş evleri, muhteşem doğasının yanı sıra uçsuz bucaksız tünelleri ve yer altı şehirleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ağırnas'taki evler ve diğer yapılar, süslemeleriyle ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

"Notlar almış ve çok iyi bir gözlemci"

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın herkes gibi çevresinden, doğup büyüdüğü memleketinden etkilendiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın geleneği sürdüren bir yapıya sahip olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Çocukluğu hep merakla geçmiş. Çevresini, taşı, toprağı, havayı incelemiş. Notlar almış ve çok iyi bir gözlemci. Dolayısıyla etrafından etkilenmemesi mümkün değil. Mimar Sinan'ın çocukluğunda dülger olduğunu biliyoruz. Daha sonra taşla uğraşmaya başlamış. Sinan, dehasıyla simge bir kişilik. Gezdiği yerlerdeki kubbeleri, harabeleri inceleyen birisi. Ağırnas'ın yeri göğü de taştan bir yapıya sahip."

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MimarSinan
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