Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98337
ALTIN
232.360
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3115
EURO
6.2602
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

Milli Saraylar'ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.

Milli Saraylar'ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar, 3 ayda 335 bin turisti konuk etti.

Editör
Editör
04 Nisan 2019 Perşembe 23:35
Milli Saraylar'ı ilk üç ayda 335 bin turist ziyaret etti
İstanbul

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un ilk çeyreğinde Milli Saraylar'ı ziyaret edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 11 artış gösterdi.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin sayısında da yoğun bir artışın gözlendiği Milli Saraylar’ı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek, 120 binden 178 bine çıktı.

Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi ilgisi

Ziyaretçi sayısında en yoğun ilgiyi gören Dolmabahçe Sarayı'nı, önceki yıl 192 bin 142 kişi ziyaret ederken, saray bu yılın ilk üç ayında 245 bin kişinin ilgi odağı oldu.

Anadolu Yakası'nda en çok ziyaretçi ağırlayan Beylerbeyi Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı ise 25 binden 27 bine çıktı. Ihlamur Kasrı ise 2018'deki gibi 19 bin kişiyle sıralamada üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılı için öngördüğü "50 milyon turist" hedefine ulaşma yolunda önemli bir başarıya imza atan Milli Saraylar'a bağlı tarihi saray, köşk ve kasırları, 2018'de 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Büyük aşk hikayesi 'Romeo ve Juliet'e yoğun ilgi
Büyük aşk hikayesi 'Romeo ve Juliet'e yoğun ilgi
'İlham müziğin kendisinden geliyor'
'İlham müziğin kendisinden geliyor'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim