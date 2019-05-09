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Milli Mücadele'nin 100. yılına özel opera bestelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla "Yeniden Doğuş" operası hazırlandı.

Milli Mücadele'nin 100. yılına özel opera bestelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla "Yeniden Doğuş" operası hazırlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 14:48
Milli Mücadele'nin 100. yılına özel opera bestelendi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve tenor Murat Karahan'ın proje yaratıcısı olduğu "Yeniden Doğuş" operası, bir Türk bestecinin imzasını taşıyor. 

Tevfik Akbaşlı'nın bestesini ve librettosunu yaptığı operaya, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ses verecek.

Eserin dünya prömiyeri, Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak üzere İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile yola çıktığı 16 Mayıs'ta, Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Opera için koro, solist, orkestra ve bale sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip sahnede olacak.

"Ağlamadan çıkacak kimse olmayacak"

"Yeniden Doğuş" operasının genel sanat yönetmenliğini de yürüten Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOB olarak çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Milli Mücadele'yi anlatan bir opera hazırladıklarını dile getiren Karahan, eserin provalarının sürdüğünü bildirdi.

Eserin izleyenleri çok etkileyeceğine inandığını belirten Karahan, "Gerçekten çok güzel müzikler. Muhtemelen içerden ağlamadan çıkacak kimse olmayacak." dedi.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin prodüksiyonu olan operaya, İstanbul DOB sanatçılarının da destek verdiğini anlatan Karahan, "Tüm izleyicilerimizi bekliyoruz. Yine çok tarihi, önemli, değerli bir akşam olacak." diye konuştu.

Büyük kurtuluş mücadelesini anlatan eseri olabildiğince çok sanatsevere ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Karahan, gelecek sanat sezonunda "Yeniden Doğuş"u turnelerle farklı şehirlere taşıyacaklarını kaydetti.

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