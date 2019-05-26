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Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a çıkarıldı.

Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a çıkarıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mayıs 2019 Pazar 13:49
Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a yükseldi.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan millet bahçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile yayılacak.

Bu kapsamda şu ana kadar yapımı tamamlanan İstanbul Kayaşehir birinci etap ile Diyarbakır Suriçi Millet Bahçelerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenlerle yapıldı. Ayrıca TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kuzey Yakası Millet Bahçesi de hizmete girdi.

Daha önce 30 ilde inşa edilmesi planlanan 41 millet bahçesinin sayısı 40 ilde 60 olarak yeniden düzenlendi.

Şu anda Diyarbakır, Mersin, Trabzon, Muş, Bitlis, Balıkesir, Afyonkarahisar, Erzurum, Karaman, Burdur, Ankara, Konya, Sivas, İstanbul, Kars, Aydın, Kırıkkale, Kastamonu, Hakkari, Ardahan, Giresun, Kırklareli, Tekirdağ, Nevşehir, Yozgat, Gaziantep, Malatya, Adana, Hatay'ın olduğu illerde 47 millet bahçesi projelendirme aşamasında, 11 ilde ise 13 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor.

"Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere değer katması ve nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanması hedefleniyor.

Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor ve oyun alanları, amfi, otopark, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak.

Anahtar Kelimeler:
MilletBahçeleri
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