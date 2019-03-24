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MFÖ ile CSO aynı sahneyi paylaşacak

MFÖ ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aynı sahnede Ankaralı sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

MFÖ ile CSO aynı sahneyi paylaşacak

MFÖ ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aynı sahnede Ankaralı sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 09:38
MFÖ ile CSO aynı sahneyi paylaşacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ) Ankaralı müzikseverler için aynı sahneyi paylaşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye müzik tarihinin en uzun soluklu gruplarından "Mazhar-Fuat-Özkan" üçlüsü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 26 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin sanatsal değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere hayata geçirilen projelerden biri olan konserde MFÖ ve CSO, dünden bugüne şarkılarla Ankaralılara müzik şöleni yaşatacak.

Anahtar Kelimeler:
MFÖ-CSO
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